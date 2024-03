Irmão de Isabelle revela que dançarina teve vida 'transformada' por reality

Vittor Barbosa, irmão de Isabelle, disse que a vitória de outro reality antes do BBB 24 (Globo) mudou sua vida. De acordo com ele, a dançarina tem aplicado a mesma estratégia de jogo.

O que aconteceu

Irmão sobre vitória de Isabelle no Peladão a bordo (hoje A bordo - Reality) em 2018. "A vida dela foi transformada pela credibilidade que ela passou dentro do programa. As pessoas aqui do Norte que ainda não a conheciam passaram a saber quem era Isabelle, a simpatizar com ela e querer saber mais sobre a minha irmã. Ela também passou a ser chamada para várias entrevistas, conseguiu trabalhos com publicidade", contou em entrevista ao Extra.

Vittor relembrou a final de outro programa e uma superstição que existia: "A gente sentiu de perto essa emoção porque existia uma lenda que a menina de azul era sempre quem ganhava e a Isabelle estava de vermelho. Ela mesma diz isso em entrevista, que já estava um pouco com receio de não conseguir mais. Mas ela quebrou os padrões, quebrou os parâmetros e o nome dela foi anunciado. Na mesma hora, ela ganhou e se jogou no chão".

Ele ainda apontou que a irmã usa uma estratégia parecida com a que usou no outro reality: "A Isabelle sempre foi uma pessoa muito coerente, ela respeita a individualidade de cada um, mas é muito honesta. Está buscando desenvolver o jogo dela sem passar por cima de ninguém, sem humilhar ninguém, sempre considerando a opinião do próximo e respeitando o espaço das pessoas, porque ela é desse jeito".

