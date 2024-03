Assim como Yasmin, veja outras vezes em que o Big Boss deu bronca na casa

Nesta quarta-feira (28), Yasmin e Beatriz foram chamadas ao Confessionário por "quebrar regras graves" do BBB 24 (Globo) e o Big Boss deu uma bronca geral na casa.

Relembre outras vezes em que a produção chamou a atenção dos participantes.

Veto ao cigarro, estalecas zeradas e outras chamadas no BBB 23

BBB 23: Gabriel, MC Guimê e Bruna Griphao eram alguns dos brothers que fumavam com frequência Imagem: Reprodução/Globoplay

A produção reprovou o fumo e vetou o cigarro: "Não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro, mesmo apagado, dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma (...). O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar".

O Big Boss reforçou o que os participantes deveriam fazer com as situações que aconteciam no reality: "Senhores, a gente fala, vocês ouvem, apagam e seguem a história".

A voz advertiu os brothers por desrespeito. "Senhor Fred [Desimpedidos] insultou a produção essa noite. Dona Bruna [Griphao] questionou a imparcialidade da produção por causa de seu figurino. Sigam seu jogo e esqueçam a produção."

A produção também zerou as estalecas de todos por danificar objetos. "Todos vocês receberam orientações precisas de como utilizar o microfone. Todos sabem das consequências da má utilização dos microfones. Muitos equipamentos foram danificados. Muitos de vocês não levam a sério os alertas da produção. Como vocês são um grupo, a próxima punição vai ser coletiva. Estamos zerando as estalecas de todos vocês nesse momento."

Atenção em Juliette, alfinetada por desistência e outras broncas

BBB 21: Juliette leva bronca da produção ao fazer tutorial de maquiagem Imagem: Reprodução/ Globoplay

No BBB 21, a voz reprovou a ideia de Juliette em fazer um tutorial de maquiagem: "Juliette, você é participante, não maquiadora".

Com a desistência de Tamires no BBB 15, o Big Boss alfinetou: "Quem sai é desistente, é perdedor. Quem é eliminado, lutou até o final com louvor. Quem perde é quem desiste, quem é fraco. É só botar a malinha lá e vocês entram no confessionário e pum, sumiu da nossa vida, morreu para a gente. E, se vocês quiserem, morreu pra vocês também e eu acho que vocês devem acabar de enterrar esse eliminado, essa pessoa que se suicidou ou que foi embora para o espaço".

A direção do programa criticou Diego por improvisar um relógio solar no BBB 14: "Sr. Diego, se a gente quisesse que vocês vissem as horas, a gente te daria um relógio".

A produção censurou Cristiano por sugerir que sua indicação ao Paredão do BBB 11 seria por sorte: "Pode ser brincadeira ou não, mas se você der a entender que usou a sorte para escolher seu indicado, o senhor estará eliminado do jogo. Esse jogo é um jogo de comprometimento, não de sorte".

No BBB 9, Boninho deu uma bronca em Ana Carolina por mexer na unha de outra sister: "Dona Ana Carolina, isso é um aviso para a senhora e para a dona Naiá. Esse alicate não está esterilizado, a dona Naiá é diabética. Se essa m*rda inflamar, eu vou arrancar o seu braço! Então, pare de brincar com o alicate".

O que aconteceu

BBB 24: Yasmin leva estalecada e ameaça levar casa para o Tá com Nada Imagem: Reprodução/Globoplay

No BBB 24, Yasmin e Beatriz foram chamadas no Confessionário. A produção repreendeu a modelo por querer levar a casa para Tá com Nada e a vendedora por ficar muito perto do palco no último show, mesmo após ser avisada para se afastar.

Em seguida, a produção deu uma bronca na casa e alertou: "Infringir qualquer regra do programa de propósito é passível de eliminação".

Recentemente, Giovanna também levou uma bronca do Big Boss: "Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientado. Mais repouso e, ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo apoio sobre o pé machucado. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado ou a sua participação no programa pode acabar".

