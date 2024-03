'As Five' exaltam prazer feminino em última temporada: 'Sexo é natural'

Desde "Malhação: Viva a Diferença" (2017), sexo não é tabu para o grupo de amigas que se conheceram no metrô e se tornaram inseparáveis. No spin-off "As Five", não é diferente.

A última temporada da série estreia hoje, às 18h, no Globoplay. Em conversa com Splash, as protagonistas falaram sobre como a produção exaltou a liberdade sexual e lhes permitiu explorar os próprios prazeres.

"Viver através das personagens"

Na reta final de "As Five", Benê (Daphne Bozaski) decide se aventurar no universo da publicidade para juntar dinheiro e comprar um piano novo. Ela acaba tendo que criar um jingle sobre vibradores e, para pensar na melodia, tem que descobrir como o objeto funciona e, consequentemente, as sensações trazidas por ele.

Atrizes puderam explorar os próprios corpos. "Através das personagens, podemos falar muito da gente também. Às vezes, colocar várias coisas que estávamos vivendo ou coisas que não faríamos. Podemos viver através da personagem e explorar esses universos. Com o vibrador, eu falei: 'Caramba, não conhecia tanto'", afirma Daphne Bozaski.

Descoberta conjunta sobre o prazer. "Na primeira temporada da Benê, ela queria muito entender como era o prazer no sexo. E eu tinha acabado de ter filho, então também estava entendendo como era isso nesse novo momento da minha vida. Então, em âmbitos muito diferentes, eu pude viver algo parecido com ela."

É falar do nosso prazer, né? É uma coisa que fazemos através das personagens e pensamos 'caramba! Posso falar também dos meus prazeres?'

"Sexo é natural"

"As Five" normaliza o tema, frequentemente tratado como algo proibido. "Na minha adolescência, eu não tinha muito espaço para conversar sobre isso. Não falava com as minhas amigas, porque não me sentia confortável. Não existia um programa como 'Malhação' ou 'As Five', que trouxesse esse tipo de assunto", diz Gabriela Medvedovski, que vive a personagem Keyla.

'As Five' vem para normalizar esse tipo de assunto, mostrar que é importantíssimo a gente falar sobre o prazer feminino. Tirar isso do lugar do tabu torna as coisas mais naturais. E é natural, né? Sexo é uma coisa super natural.

Trama ajudou Ana Hikari, que vive Tina, a aceitar sua sexualidade. "Cresci assistindo programas completamente heteronormativos. Eu não conseguia me sentir à vontade com a minha sexualidade, principalmente em relação a estar com homens e a minha bissexualidade. Tratar desses assuntos de maneira tão naturalizada na nossa série é um avanço gigante. Faz com que a gente se sinta muito mais confortável de ser quem somos."

"Fundo do poço"

Um dos temas centrais da nova temporada é o alcoolismo enfrentado pela personagem de Hikari. "Tina vai até o fundo do poço, se colocando realmente em risco. Isso vai fazer com que ela entenda que essa é uma questão importante e delicada, que ela precisa buscar ajuda profissional e das amigas para poder passar por isso."

De início, Tina esconde o problema das amigas, até perceber que o apoio delas é fundamental. "Muita gente que passa por essas questões não busca o amparo dos amigos. Acho que esse é um grande recado que 'As Five' trazem. Elas são super importantes para a Tina nesse momento, por trazerem o apoio e a força para ela buscar uma ajuda profissional."

Hikari estudou muito antes de gravar as cenas. "Conversei com um CAPS AD (Centros de Atenção Psicossocial) para entender e humanizar a Tina nessa temporada. É um assunto muito desumanizado em nossa sociedade, e eu não queria trazer isso dessa maneira."

"As amigas que todos queriam"

Após quase sete anos, o laço do grupo está cada vez mais forte, tendo sobrevivido aos desafios da adolescência e do início da vida adulta. "Desde 'Malhação', elas foram construindo uma amizade que potencializava e engrandecia uma a outra", afirma Manoela Aliperti, que vive Lica.

'As Five' são as amigas que todos queriam ter. As nossas personagens são tão queridas pelo público porque a vida é difícil, mas quando você tem amigo, parece que tudo fica um pouquinho mais fácil.

Heslaine Vieira, a Ellen em "As Five"

A terceira e última temporada de "As Five" estará disponível no Globoplay a partir das 18h de hoje. O primeiro episódio pode também ser assistido por não-assinantes do streaming.