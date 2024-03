Além de Luna e Miguel, 'Fuzuê' terá outro casamento no último capítulo

Na sexta (01), vai ao ar o último capítulo da novela das 7 "Fuzuê" (Globo). Durante as emoções finais da trama, ocorrerão dois casamentos.

Luna e Miguel

O casal de protagonistas troca alianças no capítulo final. Luna (Giovana Cordeiro) usará um adereço na cabeça feito com flores, servindo como referência à flor que a mocinha usava no dia em que conheceu Miguel (Nicolas Prattes) na loja Fuzuê. Ela também terá um buquê com lindas flores azuis.

Como revelado no penúltimo capítulo, a filha de Maria (Olívia Araújo) está grávida. O bebê também nascerá no último capítulo da trama.

Luna (Giovana Cordeiro) vestida de noiva em 'Fuzuê' Imagem: Bella Pinheiro/Gshow

Mercedes e Lampião

Mercedes (Ana Lúcia Torre) e Lampião (Ary Fontoura) também se casam. Separados por anos, depois de um amor na juventude, o casal de idosos finalmente fica junto.

A cerimônia acontece no Beco do Gambá. Estarão presentes os amigos e a família de Mercedes, como o neto Vitor (Danilo Maia).

O casamento de Mercedes (Ana Lúcia Torre) e Lampião (Ary Fontoura) em 'Fuzuê' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.