Adeus, BH! Fãs prestigiam Sepultura e reclamam de ex-baterista: 'Trairagem'

O Sepultura faz hoje (1º), em Belo Horizonte, seu último show na cidade. A apresentação marca a estreia da turnê "Celebrating Life Through Death", a última da banda mineira de heavy metal, que vai acabar após 18 meses, tempo de duração desse giro pelo mundo.

O que aconteceu?

Durante o dia todo fãs foram chegando ao Arena Hall para se despedirem do Sepultura. Lara Angotti, Raul Angotti e João Lucas Carvalho chegaram às 13h para ficar bem na frente do palco. "Temos expectativas positivas, apesar do triste acontecimento recente. Eu vim para ver o Sepultura, mas eu gostaria muito de ver o Eloy [Casagrande, ex-baterista] e fiquei muito chateado de ele ter saído. Sou fã desde 2011", conta João Lucas.

A fã Lara conheceu a banda depois de comprar uma camiseta do álbum "Roots". "Conheci o Sepultura por causa dessa camisa que eu comprei em um brechó quando eu tinha 14 anos. Eu achei muito bonita e decidi pesquisar o que ela significava", explica Lara.

O assunto que dominava nas conversas entre fãs não poderia ser outro: a saída do baterista Eloy Casagrande às vésperas do início da turnê. "Achei muita sacanagem e trairagem do Eloy sair agora. Sei como é a programação de shows e, se tratando de uma banda da magnitude do Sepultura, foi muita sacanagem", reclama César Felipe.

César Felipe, fã mineiro do Sepultura, reclamou da saída repentina do baterista Eloy Casagrande: 'Trairagem' Imagem: Renata Pedrosa/UOL

Sou fã de uma época que ainda tinha o Max Cavalera. O Sepultura tem um legado para a música mineira, e eu acho que é uma obrigação para qualquer mineiro e belorizontino conhecer a banda. César Felipe, fã do Sepultura

Veja trecho do início do show do Sepultura em BH!

Diferentes gerações dividiam espaço no público. Fã há três anos do Sepultura, Lucas Campos foi acompanhado do padrinho, Denis Strog, fã há 30 anos, e da namorada, Sofia. "Achei meio ruim a decisão dele, mas espero que não afete o show", comenta Lucas.

Lucas Campos (no centro) foi ao show do Sepultura em BH acompanhado do padrinho, Denis Strog, e da namorada, Sofia Imagem: Renata Pedrosa/UOL

A grande aposta é que o ex-baterista do Sepultura passe a integrar uma banda confirmada para se apresentar no Brasil em outubro. "Acho que ele deve ter saído para ir para o Slipknot, ele não iria sair se não tivesse um bom motivo", analisa Leonardo Bridges, que duvida que este seja realmente o último show do Sepultura em BH.

Vestindo camiseta do Iron Maiden, Leonardo Bridges duvida que esse terá sido o último show do Sepultura em Belo Horizonte Imagem: Renata Pedrosa/UOL

Acho que eles ainda voltam ano que vem. E eu tenho certeza de que o Jairo [Guedez, guitarrista do Sepultura em 1986 e 1987] vai participar. Leonardo Bridges, fã do Sepultura

Veja várias camisetas diferentes da turnê do Sepultura

A turnê final do Sepultura ainda passa por mais sete cidades brasileiras. A banda se apresenta em Juiz de Fora (2 de março), Brasília (9 de março), Uberlândia (15 de março), Porto Alegre (21 de março), Curitiba (22 de março), Florianópolis (23 de março) e São Paulo (6 e 7 de setembro), antes de rodar o planeta.