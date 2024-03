Quanto amaciante você põe? 14 erros que muita gente comete ao lavar roupa

Depois que inventaram a máquina de lavar, higienizar suas roupas ficou a coisa mais fácil do mundo, certo? Bem, nem tanto.

Existem muitos detalhes que a falta de tempo e de paciência fazem com que a gente deixe para trás. O problema disso é que as roupas duram menos do que deveriam.

A seguir, veja onde você pode estar errando ao lavar suas roupas.

1 - Não ler as etiquetas

Conhecer os símbolos na etiqueta é fundamental para entender como aquela roupa pode ser higienizada: na máquina, à mão ou somente a seco (na lavanderia). Roupas encolhem, muitas vezes, porque não podem ser molhadas ou ir para a secadora. Essas informações estão na etiqueta, assim como a temperatura máxima da água a ser usada na lavagem, se o tecido aceita ou não alvejante e se pode ser passado a ferro.

2 - Lavar tudo junto

É preciso dividir as lavagens por cor: claras (branco e tons de "off-white"), escuras e cores vivas (laranja e vermelho, por exemplo). Depois, separe por etiqueta -aglomere aquelas que têm o mesmo processo de lavagem. Roupas de tecido fino (laváveis em máquina) precisam ir para sacos protetores, o que evita danos, como formação de bolinhas.

3 - Não seguir uma ordem

Toalhas devem ser lavadas após as roupas escuras e coloridas ou bem antes. É porque soltam pelinhos que podem ficar grudados nessas peças. Sugestão das especialistas: comece lavando as toalhas, depois, coloque as roupas de cama na máquina. Na sequência, as roupas claras e, por último, as escuras.

4 - Lavar roupa de pouquinho

O ideal é acumular roupas de uma categoria e sempre usar a capacidade cheia da máquina. Para isso, considere comprar mais peças íntimas, meias e uniformes das crianças. É um investimento que trará economia a médio prazo, pois você não terá de ligar a máquina todos os dias e gastar mais energia elétrica.

5 - Usar sabão demais

Excesso de sabão, em vez de limpar mais, desbota e desgasta a roupa. Sem contar que interfere no funcionamento da máquina. Por isso, a quantidade correta é sempre a indicada na embalagem do produto.

6 - Abusar do amaciante

O produto é para deixar as roupas macias e cheirosas, mas usado em excesso causa o efeito contrário: o tecido fica duro. Muito amaciante também acumula nas borrachas da máquina e pode, com o passar do tempo, danificar o eletrodoméstico. A quantidade usada em cada lavagem está indicada na embalagem do produto, que deve ser despejado no compartimento de amaciante, nunca sobre a roupa.

7 - Usar programas inadequados na máquina

Por exemplo, você vai lavar roupa de bebê e coloca o programa de pano de chão —a programação mais longa do que o necessário vai deteriorar a roupa em menos tempo. Usar um programa fraco para peças muito sujas também resultará em uma lavagem insatisfatória. Na dúvida sobre as características de cada um, cheque o manual da máquina.

8 - Não fazer o teste da tinta

Ao comprar uma roupa nova, cheque se ela vai liberar cor na lavagem. Molhe a peça no tanque e observe se a água escorre colorida. Também funciona molhar um pedaço da bainha da roupa, colocar um tecido branco por baixo e passar com ferro quente. Se o tecido branco manchar, lave a peça separadamente.

9 - Perder o dia esfregando meias encardidas

Há produtos que dispensam a trabalheira de esfregar por longos períodos. Basta dissolver um tira-manchas em pó (sem cloro) em água quente, em um balde, colocar as meias e deixar de molho por 30 minutos a uma hora. Depois, esfregar as áreas mais manchadas e colocar na máquina para lavar normalmente. O produto em barra também funciona.

10 - Colocar roupa manchada na máquina sem tratar

As manchas devem receber uma atenção antes da lavagem. Gordura, por exemplo, pode ser removida com a aplicação de detergente neutro, de lavar louça, sobre a mancha (deixe agir por 15 minutos, enxágue e coloque na máquina para lavar normalmente). Se ao fim da lavagem, a roupa ainda estiver suja, nem pense em passar, o que fará com que a mancha grude mais. É preciso lavar novamente.

11 - Não fechar zíperes e botões

É preciso abotoar uma calça antes de ir para a máquina e fechar o zíper inteiro do casaco. Isso vai garantir que outras peças não sejam danificadas quando, todas juntas, estiverem girando dentro da lava-roupas.

12 - Insistir na água sanitária

Não é um produto seguro para roupa —ou ela mancha o tecido ou causa amarelamento. Se a etiqueta da peça permitir, você pode usar alvejantes sem cloro, líquido ou em pó, para tirar sujeiras mais pesadas. Caso contrário, terá de recorrer às receitas da vovó (deixar no sol ou usar água quente com detergente, por exemplo).

13 - Lavar roupa a cada uso

Peças íntimas devem ser lavadas logo após o uso. Pessoas que transpiram muito também não conseguem repetir camisas, blusas e camisetas. Mas outras peças como casacos, saias e calças não precisam ir para o tanque após um único uso -o que desgasta a fibra do tecido. A dica é pendurar as peças que ainda não estão sujas, mas foram usadas, para arejar em cabides, ganchos de porta ou mancebo.

14 - Deixar de molho eternamente

O tempo máximo de molho é de duas horas. Após isso, o sabão não tem mais efeito nos tecidos. Se esquecer a roupa de molho por dias, micro-organismos começam a reagir com a sujeira da água e soltam um cheiro ruim, que pode permanecer na peça mesmo após seca.

Fontes: Ana Afonso, consultora de organização residencial e empresarial; Ingrid Lisboa, ministrante de cursos de organização e serviços domésticos; e Juliana Faria, diretora da Yru Organizer

*Com matéria publicada em 18/01/2018