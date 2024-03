Voltaram? Maiara aparece de aliança e gera rumor de reconciliação

Maiara, 36, apareceu em uma live usando a aliança de compromisso que ganhou do ex-namorado, o cantor Matheus Gabriel, 27.

O que aconteceu

Em uma live nesta quarta-feira (28), a cantora foi clicada usando a aliança do seu antigo relacionamento, com Matheus Gabriel. Segurando uma xícara de café, era possível ver o acessório no dedo anelar dela. Os sertanejos anunciaram o término em outubro de 2023.

A cantora tem dividido em suas redes diversos cliques com um rapaz misterioso. Apelidado de "Net", o novo affair de Maiara enviou um buquê de rosas vermelhas com uma declaração que dizia: "Eu te amo! Já deu certo! Paciência e paz." Um outro clique deitada na cama com o 'boy' misterioso dizia: "Dormir em paz não tem preço!".