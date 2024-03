Paraíso Tropical: Personagem mata charada e deixa Antenor em maus lençóis

Nos próximos episódios de "Paraíso Tropical", Antenor convida Lúcia para um evento de joias, mas ela recusa, alegando não simpatizar com ele. Mesmo assim, Antenor deixa um cartão com ela. Hermínia acha Lúcia inflexível e a encoraja a reconsiderar. Olavo avisa Fred que vai jantar com Bebel, deixando-o preocupado. Belisário sugere a Bebel que seja mais delicada.

Tiago e Paula elaboram um plano para garantir a presença de Taís no desfile. Clemente liga para Taís, fingindo ser um homem rico interessado em encontrá-la no evento. Mateus termina o relacionamento com Gisela. Camila expressa sua felicidade ao lado de Fred. Rita comenta com Susaninha sobre segredos que, se revelados, poderiam comprometer casamentos.

Vidal convida Gilda para ir ao desfile, despertando o interesse dela por Gustavo. Marion organiza um jantar para Bilac e Lutero. Mateus compartilha com sua mãe o encontro com Antenor. Lúcia procura Antenor, reclamando por ele ter procurado Mateus. Antenor propõe um jogo: três encontros para provar que ele não é como ela pensa. Lúcia aceita a proposta.

Antenor confessa a Daniel que vê Lúcia como a mãe perfeita para seu filho. A festa tem início, com Paula anunciando o lançamento da coleção de Evaldo Rocha. Taís fica chocada. O desfile é bem recebido por todos. Daniel revela a Taís que financiou o evento e descobriu suas artimanhas com as fotos montadas. Paula adverte sobre as consequências legais do golpe em Evaldo e revela que planejaram a compra feita por Vidal.

Taís implora para não ser presa, afirmando que foi manipulada. Paula a expulsa da sala, e Taís parte jurando que não foi derrotada. Virgínia se surpreende ao descobrir que Mateus foi responsável pelo retorno da mesada de Antenor. Bebel se atrapalha durante o jantar com Olavo, causando um pequeno incidente com um garçom. Camila sente ciúmes ao ver Mateus acompanhado.