Tudo o que sabemos sobre a suposta Casa de Vidro do BBB 24

A possibilidade do BBB 24 (Globo) trazer de volta a antiga dinâmica da Casa de Vidro tomou conta das redes sociais entre os fãs do programa na quarta-feira (28).

O que aconteceu

Nas redes sociais, fãs do programa compartilharam imagens de uma Casa de Vidro montada no Barra Shopping, do Rio de Janeiro.

Imediatamente, cogitou-se nas redes a possibilidade da famosa dinâmica voltar.

Usada em temporadas como o BBB 9, BBB 13, BBB 20 e BBB 23, a Casa de Vidro confina potenciais brothers e sisters que, geralmente, passam pelo voto do público, para saber se entrarão ou não no programa.

No BBB 11, a Casa de Vidro também serviu como uma repescagem para trazer de volta um dos eliminados da edição — o que também foi cogitado pelos fãs para o BBB 24.

Em contato com Splash, a Globo confirmou que a Casa de Vidro "trata-se de uma ação da Oi, uma das marcas patrocinadoras do BBB, mas que não tem relação com dinâmicas previstas para acontecerem no programa".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Rodriguinho no décimo Paredão?

