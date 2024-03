Travis Scott é anunciado como destaque do 1ª dia do Rock in Rio 2024

Travis Scott, 32, foi confirmado como atração especial do primeiro dia, 13 de setembro, do Rock in Rio 2024.

O que aconteceu

Considerado um dos grandes nomes do rap/hip-hop, o cantor foi escolhido para se apresentar como headliner no palco Mundo. Ele ganhou reconhecimento mundial graças à sua música inovadora e performances especiais ao vivo.

O artista soma mais de 65 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 54 milhões de seguidores no Instagram. É esperado que sua estreia no festival seja um verdadeiro espetáculo e gere momentos inesquecíveis aos brasileiros.

Travis Scott ganhou destaque no cenário musical com o lançamento de suas mixtapes, como "Owl Pharaoh" e "Days Before Rodeo". Ele alcançou o sucesso mundial com seu álbum de estreia, "Rodeo", lançado em 2015.

Ainda no dia 13, Matuê, um dos principais representantes do trap nacional, será o responsável pela abertura do palco mundo. A apresentação inédita do músico contará com as participações de TETO e WIU — artistas que, assim como Matuê, possuem números gigantes nas principais plataformas de streaming.

Já no dia 14 de setembro, se juntam aos já anunciados Imagine Dragons e Lulu Santos, a banda americana OneRepublic, dona do sucesso "Counting Stars", e Zara Larsson, cantora pop sueca. Ela alcançou milhões de streams globais com a faixa "On My Love", em feat com David Guetta.

O Rock in Rio 2024 também terá Ed Sheeran estreando como headliner no festival. Jão e Joss Stone cantaram no palco mundo, enquanto loria Groove se apresenta no palco sunset.

Nomes como Ludmilla, Os Paralamas do Sucesso e Luisa Sonza também estão confirmados no festival. Eles, no entanto, ainda não tiveram as datas dos shows divulgadas.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro.