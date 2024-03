Rio2C 2024 confirma presença de Casimiro, Jojo Toddynho e Blogueirinha

O Rio2C anunciou nesta quinta (29) os destaques da programação da sua sexta edição, de 4 a 9 de junho, na Cidade das Artes, no Rio.

O evento contará com palestras dos influenciadores digitais Jojo Toddynho, Casimiro (CazéTV) e Blogueirinha.

Do setor audiovisual, estão confirmados grandes nomes, como o roteirista e produtor israelense-americano Ron Leshem, criador das séries "Euphoria", "Valley of Tears" e "No man's land" e do filme "Beaufort"; a autora e estrategista em impacto social brasileira-americana Sandra Buffington, conhecida pelos documentários "#Shout" e "Brainwashed: Sex-Camera-Power"; Carlos Saldanha, animador, diretor, roteirista e produtor, que dirigiu grandes sucessos como "A Era do Gelo", "Rio" e "O Touro Ferdinando", e em 2023 lançou a live action "How to be a carioca"; entre outros nomes.

Na área da música, os cantores Ney Matogrosso e Jão marcarão presença. Annabella Coldrick, CEO do Music Managers Forum, a maior organização global de empresários musicais, também estará presente.

Representando os esportes, Cristiane Kajiwara, presidente da CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano; Gustavo Herbetta, CMO do COB, e Fernando Scherer, empresário, palestrante, mentor de saúde mental e desempenho.

Ao longo dos dias, além das palestras, acontecerão shows, entregas de prêmios, exibição de filmes e séries e experiências imersivas de games. Mais informações disponíveis no site do evento.