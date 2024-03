Renascer: Após nudez com Damião, Ritinha comete pecado ousado com pastor

No capítulo de "Renascer" desta quinta-feira (29), Dona Patroa avisa a Egídio que devolveu a peça íntima de Joana que o marido furtou, e ameaça deixá-lo. Padre Santo e Pastor Lívio gostam da ideia de ter Lu como professora na escola rural.

João Pedro desiste de ir embora e pede permissão a José Inocêncio para voltar a morar em casa. Tião Galinha se decepciona ao ver as terras que o patrão lhe cedeu. Morena acolhe Lu em sua casa, a pedido de José Inocêncio. Pastor Lívio fica sem ação quando Ritinha lhe diz que ele é muito bonito para ser pastor.

Damião fica intrigado quando Zinha avisa que tem mais gente interessada em Ritinha. Dona Patroa usa o vestido de Joana para agradar Egídio. Tião Galinha deixa Joana apavorada ao contar a história que ouviu de Egídio sobre como José Inocêncio.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.