R$ 40 por um croissant? 'Obras' de chef-estrela atraem legião de turistas

Ele é Cédric Grolet, o chef de pâtisserie mais famoso da França. O confeiteiro mais hypado do TikTok e dos reels do Instagram. O "mago" das sobremesas hiper-realistas que enganam o sentido da visão - é uma manga ou uma torta?

Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais e bilhões de visualizações em vídeos que estão bombando na internet desde 2020, o chef Cédric é o momento e tudo o que ele faz vira hit.

O que o "autoriza", por exemplo, a cobrar cerca de R$ 40 por um único croissant em sua loja recentemente inaugurada em Singapura.

Aproveitando o frisson da internet, Cédric está expandindo o seu império mundo afora, mas o berço do chef continua sendo Paris.

Na cidade das luzes e da comilança, os preços dos quitutes são mais justos do que no país asiático. O croissant, por exemplo, sai por 4 euros, cerca de R$ 21*, sendo que a média de preço de um bom croissant na cidade varia de 1,50 a 2 euros (cerca de R$ 8 a R$ 10).

O que explica os preços da marca do jovem chef de 38 anos? Um palpite é a legião de fãs obcecados que Cédric conquistou produzindo vídeos curtos nos últimos anos.

Wish list dos turistas

Na Cédric Grolet Ópera de Paris, a primeira loja do confeiteiro aberta em 2019, a fila para comprar as sobremesas que afagam tanto a barriga quanto os olhos do freguês costumam ultrapassar 1 hora.

Detalhe: 90% dos clientes são turistas estrangeiros que incluíram os doces de Cédric na lista de desejos ao visitar a capital francesa.

Uma das belas sobremesas de Cédric Grolet Imagem: Reprodução/Instagram

Até agora, o chef possui lojas em Paris, Courchevel, Londres e Singapura. As sobremesas oferecidas nos endereços são as mesmas no mundo todo — uma forma de garantir que o cliente vai encontrar exatamente o mesmo docinho que namorou pela tela do celular.

Para dar conta do recado, nos últimos cinco anos Cédric formou 400 confeiteiras e confeiteiros que conseguem aplicar à perfeição suas técnicas mais famosas, garantindo o mesmo padrão de qualidade em todas as lojas de sua marca.

Entre bolos, tortas, croissants, cookies e outras delícias, Cédric é dono de uma série de receitas exclusivas que despertam desejo aspiracional. Primeiro se come com os olhos. Depois, com a boca.

Sobremesas mais hypadas

Algumas das "cerejas do bolo" clássicas do chef são o croissant e o pain au chocolat, que não à toa são também os itens mais baratos do menu.

Para se ter uma ideia do sucesso, um vídeo no Instagram de Cédric preparando uma fornada de croissants soma nada menos que 173 milhões de visualizações.

Os docinhos nada singelos de Cédric Grolet Imagem: Reprodução/Instagram

Mas os turistas que entram na fila para experimentar esses dois clássicos franceses sempre acabam comprando outras iguarias, muito mais caras e vistosas, diga-se de passagem.

As tortas em formato de flores e as sobremesas hiper realistas que imitam frutas são as duas principais marcas registradas do chef.

No rol da fama dos doces mais cobiçados pelos fãs, está a torta Flowers, vendida nos tamanhos pequeno (35 euros - cerca de R$ 188, serve 2 pessoas), médio (65 euros - cerca de R$ 349, serve 4 pessoas) e grande (95 euros - cerca de R$ 510, serve 6 pessoas). O diferencial do quitute é o trabalho de bico de confeiteiro cirúrgico e sofisticado. As tortas saem em diversos sabores, como chocolate, baunilha, manga e coco.

Outra estrela do cardápio são as famosas sobremesas com a técnica trompe l'oeil, imitações perfeitas de frutas e outros alimentos como castanhas e favas de baunilha.

A caixa com cinco doces individuais que mimetizam um limão siciliano, um maracujá, um amendoim, uma avelã e uma manga custa 90 euros (cerca de R$ 483). Já a super-requisitada fava de baunilha, recheada com ganache de baunilha, creme de ovos e uma fina camada de chocolate branco, custa modestos 18 euros (cerca de R$ 96).

Para quem está visitando Paris com a intenção de provar os sabores do chef, um dos macetes para evitar filas é reservar a sobremesa pelo site e apenas retirar na loja escolhida.

O take away das delícias do chef Cédric é supercomum já que os salões das confeitarias são pequenos e, quando alguma sobremesa acaba, é quase certo que só vai ter de novo no dia seguinte.

Pupilo de Alain Ducasse

Eleito o Melhor Chef de Pâtisserie do Mundo em rankings consagrados como o 50 Best Restaurants (edição 2018), Cédric começou a fazer sucesso quando foi contratado como confeiteiro sous chef do luxuoso hotel parisiense Le Meurice.

Na cozinha do hotel, ele passou a responder diretamente para ninguém menos que a lenda gastronômica Alain Ducasse, que adotou Cédric como pupilo mas também o desafiou a ser mais criativo e ir além em suas invenções.

Durante seus anos ao lado de Ducasse, Cédric explorou à exaustão as técnicas que resultaram nas sobremesas que fazem tanto sucesso hoje em dia. Das flores de merengue às frutas realísticas, ele conseguiu criar uma assinatura única na confeitaria.

*valores da cotação de 28/02/2024