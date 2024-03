Quem é professora Lu em 'Renascer'?

No capítulo de quinta (29), da novela "Renascer" (Globo), conheceremos Lu (Eli Ferreira), moça que vem de Salvador para morar na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Maria Lúcia é professora. Ela é levada de jipe, até as terras do protagonista, por Padre Santo (Chico Diaz) e Pastor Lívio (Breno da Matta). "A senhorita está a par do que te espera por lá? É que estamos falando de uma escolinha, minha filha... pra dar aula a uma meia dúzia de gatos pingados... quando muito", diz o homem de Deus.

Os dois amigos ficam impressionados com a ótima profissional que irá assumir a escola do vilarejo. "E pra isso tem que se estar mal preparada? Antes de ser rural, é uma escola, não é? Se tiver um aluno disposto a aprender, eu me dou por satisfeita", fala a moça.

João Pedro (Juan Paiva) fica encantado com Lu. "Ô peste... seja muito bem-vinda", afirma ele ao vê-la pela primeira vez.

A professora irá morar na casa de Morena (Ana Cecília Costa). Ao decorrer da trama, as duas desenvolverão uma forte amizade.

Na 1ª versão da novela, a personagem foi interpretada por Leila Lopes. Quem assume agora é Eli Ferreira, a atriz já participou das novelas "Órfãos da Terra" e "Mar do Sertão".

Leila Lopes como Professora Lu na 1ª versão de 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globoplay

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.