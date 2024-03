O que acontece na 1ª semana de 'Família É Tudo'?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segunda-feira, 04 de março

Vênus e Tom se conhecem e se encantam um pelo outro. Os dois crescem e ficam noivos, antes da ida dele para a Inglaterra. Passam-se 15 anos. Vênus pensa como convencerá os irmãos a ir à festa de aniversário da avó Frida. Hans e Catarina confabulam contra Frida. Vênus visita a irmã, Electra, na penitenciária, e parte para se encontrar com os outros irmãos, Plutão, Júpiter e Andrômeda. Mathias briga com Vênus ao vê-la com o anel de noivado que recebeu de Tom. Tom fala sobre seu divórcio para Wilson. Hans avisa a Catarina que armou para Vênus não embarcar no navio para o aniversário de Frida. Tom tenta salvar Vênus de um sequestro, mas acaba sendo raptado com ela. Hans e Catarina não deixam Frida sair do navio. Vênus e Tom se reencontram.

Terça-feira, 05 de março

Vênus e Tom se surpreendem com o reencontro. Mathias fala com a amante Gina sobre seu plano contra Vênus. Andrômeda reclama para Lulu do produtor que não quis gravar sua música. Júpiter se atrapalha ao falar com Flávia e Carla, e Marieta se preocupa. Murilo consegue a liberdade condicional para Electra. Nanda pede para Plutão ajudar na ressocialização de sua irmã. Luca pensa em Electra. Frida fica impactada com a proposta de Catarina. Tom e Vênus são resgatados e vão para a Fundação. Mathias flagra Tom e Vênus em clima de romance.

Quarta-feira, 06 de março

Mathias finge ciúmes ao descobrir que o homem que está com Vênus é Tom. Hans garante a Catarina que não ajudará seus primos, caso seja o herdeiro de Frida. Vênus relembra para Bia o flagra da suposta traição de Tom. Electra deixa a penitenciária. Luca fica mexido ao falar sobre Electra com Wilson. Marieta repreende Júpiter por se recusar a visitar a irmã na casa de Nanda. Mila avisa a Hans que contratou uma nova secretária para Júpiter. Lupita chega da Guatemala para trabalhar na Mancini Music. Uma forte tempestade se aproxima do navio onde Frida, Catarina e Hans estão. Vênus tenta convencer Andrômeda a visitar Electra. Mathias afirma a Gina que conseguirá a assinatura de Vênus em uma procuração. O navio é atingido pela tempestade e todos se apavoram. Frida se desespera ao ver um lustre prestes a cair sobre ela.

Quinta-feira, 07 de março

Frida consegue se livrar do acidente, mas acaba desmaiando. Mathias entrega a procuração para Vênus. Tom tem uma ideia para se reaproximar de Vênus. Hans ajuda Catarina e abandona a tia. Frida recupera a consciência e ajuda pessoas no navio. Hans é forçado a procurar pela tia. Frida vê o sobrinho e pede ajuda. Electra sofre com a desconfiança de Nanda. Murilo avisa a Electra para não se aproximar de Luca. Hans garante a Catarina que Frida está bem. Andrômeda invade o palco de um programa TV e é muito vaiada. Frida não é encontrada no navio. Leda exige que Júpiter termine o relacionamento com Carla e Flávia. Electra procura Luca. Tom vai à Fundação falar com Vênus. Catarina informa a Vênus que Frida está desaparecida.

Sexta-feira, 08 de março

Vênus se desespera com a notícia sobre Frida, e Tom tenta acalmá-la. Uma mulher faz uma previsão para Lupita. Luca pede para chamarem a polícia quando vê Electra. Guto se encanta por Lupita. Plutão e Murilo veem Electra ser levada pela polícia. Luca se angustia ao pensar no encontro com Electra. Vênus e Tom chegam ao porto, e vão falar com Hans e Catarina. Mathias se preocupa com a proximidade entre Vênus e Tom. Vênus procura por Frida no navio, e Tom a acolhe. Vênus convoca os irmãos para uma reunião. Jéssica teme pela segurança de Luca. Andrômeda, Júpiter, Plutão e Electra discutem ao se encontrar. Vênus anuncia aos irmãos o desaparecimento de Frida.

Sábado, 09 de março

Plutão, Júpiter, Andrômeda e Electra ficam em choque com a notícia sobre Frida. Brenda comenta com Ramón que apoiará uma reconciliação entre Paulina e Tom. Lupita afirma para Chantal que encontrou o homem de sua vida. Vênus assina os documentos indicados por Mathias. Tom troca mensagens com Vênus. Após dez dias do desaparecimento, a morte presumida de Frida é declarada, e Vênus fala com os irmãos. Os cinco irmãos comparecem à leitura do testamento de Frida. Paulina chega com os filhos, e Tom estranha o seu comportamento afetuoso. O advogado anuncia que os cinco irmãos terão de cumprir uma missão para ficar com o patrimônio de Frida.