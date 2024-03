Modelo presa fez R$ 118 mil em uma semana com fotos: 'Salvaram minha vida'

A modelo Abbie Newman, 28, estava presa, tentando superar o vício em heroína, e acabou viralizando com suas fotos na prisão.

O que aconteceu

A modelo foi presa duas vezes por desordem pública e furto em loja. Porém, ela acabou viralizando com suas fotos de fichamento (conhecidas em inglês como mugshots), quando foi classificada como "detenta sexy"

Em uma semana, ela disse que faturou US$ 24 mil (118 mil na cotação brasileira atual).

As imagens de Abbie na prisão circularam as redes sociais, aumentando o número de assinantes em sua conta no OnlyFans: "Minhas fotos na prisão salvaram a minha vida"

A primeira prisão de Newman ocorreu em abril do ano passado, após ela brigar em público. Já a segunda, aconteceu No Dia de Ação de Graças, em 23 de novembro, por furto.

Abbie contou que estava deprimida depois de todos os acontecimentos, mas que tudo mudou do dia para a noite: "Eu estava muito deprimida antes da prisão e nem estava entrando no OnlyFans havia um bom tempo. Então ganhei US$ 24 mil em uma semana depois de sair da prisão, apenas com pessoas adicionando meu Snapchat, meu Twitter e meu OnlyFans".