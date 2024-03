Influenciadora é ameaçada por vizinha após receber delivery de pijama

A influenciadora de conteúdo adulto, Lary Cubas usou as redes sociais para denunciar a ameaça que recebeu de uma vizinha.

O que aconteceu

Segundo Lary Cubas, a ameaça foi feita depois que ela foi receber um delivery de pijama. "Desci como estava em casa, de pijama e chinelo. Quando sai no elevador, a tal vizinha estava chegando com o marido. Ele não tirou o olho de mim", contou a influenciadora em uma série de stories do Instagram.

No dia seguinte, Lary recebeu um bilhete dizendo que não era para usar roupas curtas. "Se for descer por aí, coloque uma roupa decente. Ninguém é obrigada a ficar olhando para a sua bunda. Respeita quem mora aqui, respeite quem é casado. Na próxima você será expulsa daqui, só te prometo isso", dizia o bilhete.

No relato que fez nas redes sociais, Lary contou que o marido da vizinha é assinante do conteúdo que ela posta. "Mal sabe que ele já me conhece da internet e já viu tudo", debocha. "E não vou admitir qualquer ameaça, se o condomínio me multar, vou expor tudo e recorrer. Não vou pagar um centavo", finalizou.