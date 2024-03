'Nada a ver com esporte': como será a volta de Galvão Bueno à Globo?

Galvão Bueno, 73, já tem data para retornar à Globo. No próximo sábado (2), o narrador estreia um novo quadro no É de Casa, mas bem longe do esporte. É o primeiro projeto do narrador na TV aberta desde o fim da Copa do Mundo do Qatar, em dezembro de 2022.

O que esperar

Em "A Voz da Emoção", ao lado de Maria Beltrão, Galvão Bueno vai contar histórias de coragem, amor e superação sobre anônimos de todo o Brasil. A trajetória dessas pessoas será destacada a partir de depoimentos de quem vive próximo a elas.

A ideia é falar com emoção sobre a vida das pessoas, o que, na verdade, eu sempre fiz. Não tem nada a ver com esporte. São histórias de superação, vitórias na vida de pessoas que tinham muito contra, mas que conseguiram. É usar tudo aquilo que eu sempre fiz: falar com emoção; só que agora com fatos muito impactantes na vida de anônimos.

Galvão Bueno

Galvão estreia no programa de entretenimento no mês em que completa 50 anos de televisão — sendo 40 deles como o principal narrador da Globo. Foram 13 Copas do Mundo, mais de dez Olimpíadas e mais de 500 corridas da Fórmula 1 até dezembro de 2022, quando decidiu encerrar sua parceria com a Globo em relação às narrações esportivas. Essa história é contada no documentário "Galvão: olha o que ele fez", lançado pelo Globoplay no ano passado, e revivida em seu canal no YouTube — em parceria com a agência Play9.

Apesar dessa longa experiência, ele revela que tem muita expectativa e ansiedade para estrear o novo quadro. É uma série de seis programas com histórias fantásticas, maravilhosas, emocionantes, em que uso minha voz e aquilo que aprendi nesses anos todos para contar essas histórias, e depois, junto com a Maria Beltrão, receber os personagens no estúdio. É uma coisa de muita emoção, mas é uma emoção de vida, de conquistas, de coisas que pareciam impossíveis, mas que acabam se transformando em realidade."

Galvão Bueno e Maria Beltrão fazem dobradinha no É de Casa Imagem: Globo/Beatriz Damy

É a primeira vez que ele vai trabalhar com a apresentadora Maria Beltrão. "Sempre admirei muito o trabalho dela em tudo o que fez. Ela tem uma alegria constante, muita cultura, fala muitíssimo bem, sabe aproveitar os momentos. Sempre a admirei muito, e sei que é recíproco. É uma coisa bacana, um fã de um lado e um fã de outro. Acho que estamos conseguindo juntar todas essas coisas e está sendo muito legal, muito gostoso trabalhar com ela."

O narrador também elogia os demais apresentadores do matinal. "Além disso, Talitha, Rita e Thiago também têm um astral muito alto. Durante os momentos em que participei com eles, foi muito bacana, uma experiência muito boa. Está sendo muito gostoso trabalhar com todos eles. Isso sem falar na Patrícia Cupello, que é a diretora do programa e que já conheço há muito tempo. Ela começou lá atrás no esporte com a gente, e tem muita competência, muita capacidade e muita tranquilidade para fazer essa direção."