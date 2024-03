Como é a vida em Málaga, eleita a melhor cidade do mundo para expatriados

Praia, mar azul, clima mediterrâneo, cultura, arte e muita animação, Málaga é tudo isso. Essa cidade espanhola que fica no sul do país, na região da Andaluzia, foi eleita a melhor do mundo para se viver para expatriados pelo Expat City Ranking de 2023.

A lista é baseada em dados coletados de forma online pela pesquisa Expat Insider. Em 2023, ela foi realizada pela InterNations, que é uma comunidade global de pessoas que vivem e trabalham no exterior. Foram elas que levaram a cidade da Andaluzia à primeira posição.

Não importa a época do ano, Málaga está sempre cheia de locais e turistas que lotam suas animadas ruas do centro histórico. A Calle Larios, a rua comercial mais famosa da cidade, também é uma das mais caras da Espanha.

Calle Marques de Larios, em Málaga, na Espanha Imagem: Daniel Perez Garcia-Santos/Getty Images

Em bares e restaurantes é comum encontrar cardápios em inglês para atender tanto turistas como estrangeiros que trocaram seus países frios pelo agradável clima malaguenho, que tem 300 dias de sol por ano. Celebridades como o pintor Pablo Picasso e o ator Antônio Banderas nasceram lá.

Com tudo isso a seu favor não é de se estranhar que Málaga tenha ficado em primeiro lugar no ranking. Quem votou na cidade diz que os locais são amigáveis e que lá se tem uma boa qualidade de vida.

A brasileira Suzana Botelho vive em Málaga há oito meses Imagem: Arquivo pessoal

A carioca Suzana Botelho concorda com a classificação. Ela e a família vivem na cidade há 8 meses, desde que seu marido recebeu uma proposta de trabalho na área de tecnologia da informação. "Ainda estou em fase de lua de mel com Málaga. Realmente gosto de tudo, principalmente da segurança", conta.

Antes de se mudar para a Espanha, eles viveram por três anos na Bélgica. "Lá as ruas não têm vida. Eu adoro isso aqui em Málaga, as pessoas jogando vôlei na praia, gosto das ruas cheias. Aqui tem muita vida", diz Suzana.

Polo cultural

Na última década, Málaga virou um polo cultural e artístico na Espanha. Prova disso é que a cidade tem hoje 40 museus. Um dos mais visitados é o do Pablo Picasso, que conta com mais de 200 peças de arte feitas pelo renomado pintor espanhol. Outro museu famoso é o Centre Pompidou, a única sede no mundo fora da França do conceituado museu parisiense.

"A cidade também oferece uma boa oferta musical para todos os gostos. Aqui temos música ao vivo que pode ir do flamenco, passando pelo jazz ao rock alternativo", conta o alemão Jorg Rise, que mora em Málaga há oito anos.

Imagem: Lucila Runnacles

Por ser portuária e ter praia, a cidade sempre foi a mais aberta da região. "Uma das coisas que mais gosto é do ambiente multicultural daqui. Tem muitos latinos e vários britânicos vivendo na cidade", destaca Jorg.

Quem passeia pelo belo centro histórico entre as estreitas ruazinhas de traçado árabe dá de cara com um teatro romano bem conservado que ganha uma iluminação especial durante a noite. Uma das vistas mais incríveis com direito a um belo mar no fundo é a do mirante gratuito do Castelo Gibralfaro.

Outro atrativo de Málaga é o Palmeiral das Surpresas, uma avenida que foi transformada em um jardim botânico. São mais de 400 palmeiras, plantas tropicais e muitas aves que alegram o passeio de quem caminha pela região do porto.

Nos últimos 15 anos a cidade também atraiu várias empresas de tecnologia e startups e, graças a isso, ganhou o apelido de Silicon Valley europeu. O Google abriu recentemente seu primeiro centro especializado em cibersegurança da Europa ali.

Centre Pompidou de Málaga, na Espanha Imagem: Lucila Runnacles

Aluguéis em alta

Mas nem tudo são flores. Com tanta fama, os preços dos imóveis têm aumentado bastante, principalmente depois que muitos estrangeiros se mudaram para lá. Suzana também percebe isso e acha que a única parte ruim é a da moradia.

Ela diz que só encontra apartamentos mobiliados para alugar e eles já têm os próprios móveis e não conseguem alugar. Além disso, os valores são altos. "A gente achou que os preços iam baixar depois do verão mas isso não aconteceu. Ao contrário, subiram ainda mais. Nós pagamos o mesmo preço em um apartamento aqui do que a gente pagava para morar em uma casa grande com jardim e garagem na Bélgica", conta a brasileira.

Quem também pensa assim é o professor espanhol Pablo Diaz Luque. "O fato deste lugar ter ficado tão famoso nos últimos anos acabou impactando diretamente no preço dos aluguéis. Isso está gerando uma expulsão dos locais que estão se mudando para bairros mais distantes porque já não podem pagar os valores exorbitantes atuais", explica.

Outro ponto negativo é que ao receber tantos turistas muitas lojas e comércios acabam se adaptando para servir aos estrangeiros e já não mais aos locais. "Vejo como o centro está cheio de comércios para atrair gente de fora e cada vez há mais alojamentos turísticos em vez de residências para quem é de Málaga", lamenta Pablo, que nasceu na cidade.