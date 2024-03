Com 'Novo Balanço', Veigh tem o trap mais ouvido do Spotify Brasil

Veigh, 22, bateu o recorde de trap mais ouvido na plataforma Spotify Brasil, com a música "Novo Balanço".

O que aconteceu

O rapper conquistou o topo dos traps mais ouvidos do país pela plataforma Spotify. A canção "Novo Balanço" alcançou 230 milhões de streams em menos de um ano de lançamento.

A somatória de reproduções da música no Spotify, YouTube e Apple Music atinge a marca de 480 milhões de plays. Veigh, que é considerado um fenômeno do rap atual, contribui para o crescimento da cena trap no Brasil nos últimos anos. O cantor tem cerca de 9,9 milhões de ouvintes mensais na serviço de streaming sueco.

É uma honra alcançar esse espaço com minha música, esse é o tipo de sonho que eu nem acredito que é real! Aos meus fãs e a todos que me ajudaram a fazer isso acontecer, saibam que vocês estão mudando a vida de um mano que não tinha nada

Veigh



"Novo Balanço", do álbum "Dos Prédios Deluxe", foi lançada em maio de 2023 e ganhou um videoclipe em junho do mesmo ano. Com o disco, Veigh bateu o recorde de maior estreia de um artista nacional no Spotify -- com 6,5 milhões de reproduções só no dia de lançamento --, posto que pertencia a Anitta, 30.