Catia Fonseca diz que não quer velório e enterro: 'Manda os órgãos pra USP'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a apresentadora Catia Fonseca revela modo surpreendente de encarar a morte e diz que não quer os ritos convencionais quando morrer.

A apresentadora afirma que prefere ser lembrada em vida. "Não quero. Quer lembrar [dela]? Lembra que to viva, depois vai fazer o que? Chorar? Vou doar todos os órgãos. Todo mundo já sabe. Eu já disse que se não fizerem, venho puxar o pé".

Vou doar todos os órgãos e o que sobrar, mandar pra USP. Não quero velório, não quero choro, não quero nada. Me encontra em vida.

Catia Fonseca

Catia Fonseca fala de ultimato que deu à mãe: 'Se separa, não vou sustentar meu pai'

A apresentadora comenta sobre o divórcio de seus pais. "Naquela época, a separação era muito diferente. Minha mãe, pelo preconceito todo na época, se separou fisicamente, mas não de papel passado. Quando eu fiz 18 anos e entrei na rádio, falei: 'O dinheiro que vou ganhar vou dar todo pra gente viver melhor, mas a senhora vai ter que separar do papai porque não vou ficar trabalhando pra bancar ele não".

Catia Fonseca conta de flagra em estacionamento de shopping: 'Estava dando uns amassos'

Catia revela que já foi flagrada por um segurança de shopping dando uns "amassos" no seu marido, o diretor Rodrigo Riccó. "A gente começou a sair, sem intuito de nada. Rolou um beijinho e depois rolou esse amasso no estacionamento. E aí veio o segurança do shopping, a gente com o som ligado, ouvindo musica. Ele bateu, a gente nem ouviu. A gente foi na parte mais baixa, no escurinho do estacionamento. O Rodrigo saiu do carro, quando eu saí, o cara falou: 'Dona Catia, minha mãe é sua fã'. Tirou foto, falou, conversou".

Catia Fonseca diz que tem mente agitada: 'Gente mole me irrita"

Catia afirma não ter paciência pra "gente mole". "A gente quer controlar tudo. Você vai calculando tudo, calculando se o semáforo está aberto. Gente mole me irrita, não tem muito o que pensar. A nossa caixa é lotada de tanta coisa que não da tempo de esvaziar e a gente vai enchendo de novo".

Catia Fonseca: 'Tudo que eu quero, eu vou na 'caruda'. O que você vai perder?'

A apresentadora ainda fala do início da carreira. "Fui estudar rádio e TV, queria apresentar telejornal. Meu ex-marido trabalhava na Gazeta. Ele ouviu na Gazeta que tinha uma vaga na Rádio Mulher. Fui lá, bati na porta. Eu vou na 'caruda'. O que eu quero vou, até hoje faço isso. O que você vai perder? Nada. Até hoje [é assim]. Se eu acredito num projeto, me jogo. Você só vai saber que era pra ser se você tentar".

