Boninho anuncia Big Fone no BBB 24 com trolagem, 5 toques e Paredão

Boninho usou seu perfil no Instagram na tarde de quinta-feira (29) pra anunciar que o Big Fone tocará novamente no BBB 24 (Globo).

Qual será a mensagem do telefone?

De acordo com o diretor, haverá também uma "trolagem" com os brothers. "Não me provoca que eu pego pilha. Ficam me cutucando, galera da internet, Instagram. Vou cair nessa pilha? Caí. Caí e vou trolar eles de novo".

"Seu celular já tocou e não deu nada? É isso que vai acontecer na casa. A gente vai tocar o Big Fone 5 vezes. Quando eles atenderem, vai dar ocupado. Ninguém vai estar lá pra falar", revelou.

Contudo, o último toque levará quem atender o telefone ao Paredão. "Em compensação, no domingo, as 17h20, quem insistir em querer atender: atenção, você está no Paredão".

Boninho ainda pontuou que mais detalhes serão dados por Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta quinta-feira.

