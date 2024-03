De novo! Esposa de Kanye West combina transparência e ausência de lingerie

Bianca Censori, 29, apareceu (mais uma vez!) com um look totalmente transparente em um jantar com o marido, Kanye West, 46.

O que aconteceu

O casal foi clicado abraçado enquanto esperavam a carona para ir embora do Ferdi, um restaurante em Paris. Para o encontro, Bianca elegeu uma meia-calça e blusa transparentes, sem usar roupas íntimas.

Kanye West's Wife Bianca Censori Shows Off Bare Breasts in Very Sheer Top https://t.co/rJCnUI2T0e -- Zack (@QueensIceZ) February 29, 2024

A arquiteta completou o visual ousado com um brinco que mostra o dedo médio, sapatos de salto e o cabelo em penteado para trás. O Kanye West combinou o pingente de seu colar com o brinco da esposa. O rapper distribuiu autógrafos para os fãs enquanto aguardavam o carro.