Yasmin chama Alane de 'vítima e coitadinha': 'Sonho dela é ser perseguida'

Durante a festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo), Yasmin desabafou com Wanessa sobre a treta com Alane e criticou a postura da dançarina na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Yasmin afirmou que Alane se acha a "abelha rainha" da casa: "Eu já tinha desistido de discutir. Sabe quando você repete, repete, e a pessoa não muda a tecla?"

Wanessa respondeu em tom de reprovação, dizendo que a amiga acertou em ter discutido com a dançarina: "Tem que bater junto. Porque parece que quando a gente cala, consente."

Em seguida, a cantora chamou Alane de "decepção" e a modelo completou: "Se ela tivesse feito isso uma vez, até dava para relevar. Só que ela faz isso com todo mundo que bate de frente com ela. Deixa a pessoa errada e ela como vítima. Distorce absolutamente tudo."

Não aguento mais esse grupo [Alane, Bia e Davi] achar que pode fazer tudo! Eles são os perseguidos, os coitadinhos. O sonho da Alane [e que toda a casa estivesse contra ela. Isso é nítido! O sonho dela é ser a perseguida que vai e volta de todos os Paredões. Ela é a vítima, a coitadinha. Yasmin Brunet

🗣 Yasmin sobre Alane: "O sonho dela é ser a perseguida da casa" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/492suP3JKC -- Big Brother Brasil (@bbb) February 29, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Rodriguinho, quem é o mais odiado pelo público? Resultado parcial Total de 16304 votos 9,98% Alane 3,01% Beatriz 24,93% Davi 24,66% Fernanda 2,47% Giovanna 2,02% Giovanna Pitel 1,46% Isabelle 1,64% Leidy Elen 4,54% Lucas Henrique 2,66% Matteus 2,67% MC Bin Laden 2,90% Michel 1,75% Raquele 12,63% Wanessa Camargo 2,67% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 16304 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash