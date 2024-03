Wanessa sobre namoro com Leandro, do KLB: 'Primeira paixão da vida'

Wanessa revela como foi o namoro com Leandro, do grupo KLB, após música tocar em festa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Wanessa contou como conheceu o trio do KLB: "Conheci eles com 9 anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro. Quando eu o vi, eu tinha 9 anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né?".

A cantora detalhou o namoro com Leandro: "Com 15 anos ele me deu moral e a gente namorou, e aí ele começou a carreira, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. A gente era muito amigo, a primeira bandinha que cantei na minha vida foi a banda deles, eles tocavam e eu era vocalista. Tenho muito carinho, como se fossem primos".

Em 2002, os dois apresentaram um programa na TV Globo. No Jovens tardes, apresentado também por Fael Mondego, pelo trio do KLB e pela dupla Pedro e Thiago, Wanessa e Leandro fizeram um dueto com a música "You are everything".

Isso aqui é que era shipp, meus amigos. Wanessa e Leandro do KLB no jovens tardes!!!

