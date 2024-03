Luiza Brunet sobre Rodriguinho: 'Não tenho nenhuma intenção de conversar'

Luiza Brunet diz que não tem motivo para conversar com Rodriguinho após falas polêmicas sobre Yasmin no BBB 24 (Globo). A famosa acha que ele deve se esclarecer para a filha quando ela também sair do confinamento.

O que aconteceu

Luiza Brunet revela que não pretende confrontar Rodriguinho após falas sobre Yasmin. "Não tenho nenhuma intenção de conversar, até porque nem conheço ele. É uma pessoa que não faz parte do meu convívio. Não tem nenhum motivo que me levaria a falar com ele. Acho que ele tem que conversar com a Yasmin. Se ele continuar negando o que fez, aí sim pretendo talvez conversar com alguém que possa me direcionar para algo possível de se fazer. Porque violência deve ser tratada como violência. Se a pessoa que violou não reconhece isso, para mim, já passa a ser um crime", declarou em entrevista ao Play do Globo.

A mãe da modelo aponta que o famoso minimizou as polêmicas ao assisti-las: "Foi colocado novamente no ar para ele assistir. Ele minimizou isso, achando graça. Ela ria, a Yasmin ria. Normalmente, a vítima, quando é atacada, seja qual for o grau de violência que sofra, muitas vezes não percebe. Realmente fica constrangida e acha engraçado. É uma forma de proteção que ela encontra para minimizar essa vergonha que ela está sentindo".

Para ela, a saída do cantor pode impactar o jogo da filha: Acho que, neste momento em que ela estiver sem a presença dele lá, vai buscar outras alternativas para se mostrar mais. Acho que ela está fazendo um trabalho ótimo, sem agressividade. Embora as pessoas chamem de planta, eu prefiro uma planta tranquila do que uma erva daninha".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Rodriguinho, quem é o mais odiado pelo público?

