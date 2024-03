Davi sobre treta: 'Estão querendo achar motivos para votar em mim'

Na cozinha do BBB 24 (Globo), Davi comentou sobre a discussão com Wanessa e defendeu que, se um grita no confinamento, permite que o outro também grite.

O que aconteceu

Em conversa com Isabelle na cozinha, Davi questionou a atitude de Wanessa na tarde do dia anterior. "Que eu falei? Eu não falei, nem gritei com ela. Eu chamei ela de falsa. Falsa e cobra, só", disse. "Em nenhum momento, eu gritei com ela. Aí quer dizer que eu vou deixar ela falar comigo como ela quer? Ela é minha mãe?".

"Ninguém aqui vai pisar em mim, vai me humilhar", continuou o brother. "Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para falar da maneira que ela gosta ou não gosta".

Davi ainda afirmou que, se um grita no programa, o outro também tem direito: "Você vai levantar a voz para mim, só que, assim, você é mulher, você tem que se colocar no seu lugar. Em uma discussão entre mulher e homem, independente de estar no Big Brother ou não, a mulher também tem que saber se respeitar. E entender que, se ela gritar, ela vai estar dando liberdade para o cara falar alto".

No papo com Isabelle, ele ainda explicou o porquê de não gritar na briga de ontem: "Fiquei meio assim: tenho que falar com ela numa boa porque, se eu gritar com ela, ela é mulher, vão vir para cima de mim. Então não vou gritar, não vou perder a minha razão por causa de uma besteira dessa".

Por fim, apontou que estão caçando motivos para colocá-lo no Paredão: "Estão querendo achar motivos para votar em mim, só que não estão tendo motivos. Aí já estão falando que eu fico gritando".

