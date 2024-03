Aos 61 anos, Solange Frazão compara corpo com fotos antigas e atuais

Solange Frazão, 61, usou suas redes sociais na manhã de hoje para compartilhar cliques antigos e atuais, como maneira de reflexão sobre a importância de cuidar do corpo.

O que aconteceu

A influenciadora fitness comparou seu corpo em alguns anos: "Colhemos escolhas. O que você esta semeando para seu futuro de corpo, mente e alma? É sobre saúde. O corpo apenas representa quais foram suas decisões na vida"

Saúde física e mental: "Meus pontos fortes sempre foram os exercícios constantes, que criei o hábito em fazer diariamente. Depois, vêm os alimentos funcionais e ricos em nutrientes, que também já estou mais que habituada. Por fim, o sono e o descanso que regenera células cerebrais, musculares e de todos os principais órgãos"

Dedicação: "Sou do tempo em que não tínhamos informações como hoje em dia. Mas, pra mim, o mais importante sempre foi as minhas próprias respostas vistas diariamente com os meus próprios olhos pelo resultado do que eu fazia constantemente".