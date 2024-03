Além de Secco e Tata: famosos que entraram na casa do BBB e você não lembra

Nesta quarta-feira (28), os participantes do BBB 24 foram surpreendidos por uma visita surpresa de ninguém menos que Deborah Secco na casa mais vigiada do país.

No entanto, essa não foi a primeira participação da atriz no reality. No BBB 8, a sister Thatiana Bione comprou um presente especial para todos os colegas de confinamento: um almoço com Deborah. Fã do programa, ela decidiu passar o dia inteirinho no reality show, como se fosse uma participante.

Outra global que movimentou o confinamento foi Tatá Werneck. No BBB 14, a atriz entrou no programa, mas interpretando sua personagem Valdirene, da novela "Amor à Vida".

A humorista ficou confinada 12 horas na casa, até que foi "eliminada" e recusou-se a sair, tendo que ser retirada a força. Apesar de serem as duas visitas mais lembradas, outras grandes estrelas já estiveram na casa e talvez você nem se lembre.

Relembre os famosos que já foram no BBB

Xuxa e Faustão

Na primeira edição do Big Brother Brasil, o apresentador fez uma participação para lá de especial no programa. Além de levar a famosa pizza do "Domingão" para os participantes, ele também chegou acompanhado da rainha dos baixinhos, a apresentadora Xuxa Meneghel.

Ana Maria Braga

Hoje em dia, Ana Maria tem a oportunidade de tomar café da manhã com os eliminados do reality show. Mas lá no BBB 14, a apresentadora decidiu ir pessoalmente com seu famoso "Acorda, menina" para despertar os brothers. A animação deles foi tão grande ao ver a loira que o participante Cássio Lanes criou uma música em homenagem à apresentadora.

Ana Maria Braga fez uma participação especial no BBB 14 Imagem: Reprodução/TV Globo

Angélica

Durante o BBB 4, Angélica visitou os participantes durante a extinta Prova da Comida. Com ela também estavam Nando Reis, Elke Maravilha e Eri Johnson, que fizeram uma roda de música. Claro que todos cantaram o clássico "Vou de Táxi".

Paulo Gustavo

No BBB 20, a primeira edição em que os participantes foram divididos em Pipoca e Camarote, o eterno Paulo Gustavo fez uma visita na segunda semana de confinamento para divulgar o filme "Minha Mãe é Uma Peça 3". No ano anterior, ele também esteve na casa com Mônica Martelli para promover o longa "Minha Vida em Marte".

Claudia Raia e Serginho Groisman

Para os fãs mais novos do reality, essas situações já são um tanto quanto surpreendentes. Imagina quando descobrirem que lá em 2005, o apresentador Serginho Groisman comandou o "Altas Horas" dentro da casa. Dois anos depois, Claudia Raia fez uma performance de "Sweet Charity", musical que protagonizava na época.