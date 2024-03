'A Sign of Affection': o romance da jovem surda que conquistou o Japão

Se engana quem pensa que somente anime de "lutinha" para rapazes é o que faz sucesso atualmente. Embora com menos frequência, séries baseadas em quadrinhos de demografias femininas existem e "A Sign of Affection" chegou forte na atual temporada com uma história de amor cativante e muito bem produzida.

Criado pela dupla Suu Morishita, o anime "A Sign of Affection" conta a história de Yuki Itose, uma estudante universitária com deficiência auditiva. Durante uma viagem de transporte público ela conhece Itsuomi Nagi, um jovem que viajou o mundo e sabe falar diversos idiomas, e automaticamente ali nasce um sentimento capaz de ultrapassar qualquer barreira linguística. O que vem a partir dali é um óbvio romance, mas a graça está em acompanhar o crescimento disso.

Com deficiência auditiva, Yuki tem outras formas de se comunicar sem precisar emitir sons. Ela conhece a linguagem de sinais (que não é a Língua Brasileira de Sinais, Libras) e também consegue ler lábios em situações específicas. Por sorte ela está em um momento de bastante tecnologia, então ainda consegue se comunicar através de texto escrito, com o envio de mensagens, digitando numa tela de celular ou escrevendo em um papel. Etapas cotidianas para quem passa por isso na vida real.

Se a dupla Suu Morishita já redobra a atenção ao abordar uma personagem com deficiência auditiva na história em quadrinhos, o anime teve desafios a mais por ser uma mídia audiovisual. Como adaptar para a animação os desafios da protagonista e, ainda assim, não tornar o anime impossível de ser acompanhado por quem tem uma deficiência como a protagonista?

Os cuidados para se abordar a surdez

A dupla de artistas revelou que a ideia de fazer uma história com base na linguagem de sinais foi algo que atraiu a atenção das duas logo de cara, mesmo que tivessem pouco contato com o tema. "Lemos livros, entrevistamos professores de uma escola para pessoas com deficiência auditiva e conhecemos Yuki Miyazaki, que supervisiona o uso de linguagem de sinais em nosso quadrinho. Ela também nos conta como vê o mundo como pessoa surda, e conta sobre seu dia a dia", revelaram em entrevista à editora Kodansha.

No anime também é essa preocupação, pois a direção assinada por Yuuta Murano demonstra um cuidado especial para o anime ser acessível para pessoas com deficiência auditiva. Além de animarem perfeitamente os gestos da linguagem de sinais utilizada no Japão, a equipe de produção fez de tudo para indicar no visual a existência de ruído. Uma cena de trem prefere mostrar o movimento através da luz e dos cenários passando rapidamente pela janela em vez de se apoiar apenas no barulho do movimento.

"A Sign of Affection" teve esse carinho por parte da produção japonesa, e a versão brasileira foi além e escalou uma pessoa com deficiência auditiva oralizada para interpretar a protagonista Yuki. Beatriz Oliveira é recente no meio da dublagem, mas já demonstrou seu talento nos episódios já lançados do anime. "É uma experiência muito única, a gente nunca imagina uma oportunidade como essa vai aparecer para jovens como nós. Principalmente visando que sou uma pessoa surda, oralizada." declarou a dubladora em vídeo divulgado pelo estúdio DuBrasi à época do seu anúncio como a dubladora da Yuki.

Para deixar o coração quentinho

Mas a dúvida que fica é: vale a pena ver "A Sign of Affection"? Enquanto outras séries com protagonistas PCDs apostam em tramas que focam na parte do bullying, a criação da dupla Suu Morishita utiliza a protagonista surda para fazer um romance sobre comunicação. "A Sign of Affection" é sim uma história de romance que veremos um casal se formando, mas sobretudo é uma série para deixar o coração feliz.

Nessa série nada é apressado, os personagens tomam o tempo que for preciso para entender seus sentimentos e conversar com outras pessoas. E o anime consegue não deixar isso chato, trazendo a poesia da versão em quadrinhos para a tela de uma forma bonita. Ou seja, assistindo à versão animada de "A Sign of Affection" é possível entender porque esse é um dos quadrinhos mais vendidos atualmente no Japão, além de ser um dos animes mais importantes da atual temporada.

Recomendadíssimo, "A Sign of Affection" está disponível no catálogo da Crunchyroll, com dublagem em português ou legenda. A versão em quadrinhos será lançada no Brasil pela NewPOP Editora, mas ainda não há previsão. É possível também ver os primeiros três episódios em uma amostra feita pela Crunchyroll no YouTube:

Outros animes e mangá de protagonistas com deficiência auditiva:

"Ranking of Kings": Boji tem deficiência auditiva e é herdeiro do Rei Boss, mas quem é mais indicado a suceder o trono é Daida. Tratado como alguém inferior, Boji faz uma jornada com seu amigo Kage para se tornar forte. O anime está disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda.

"O Som do Silêncio" ("Koe no Katachi"): Shouya é um jovem bully que atormenta a vida escolar de Shoko, uma estudante com surdez. Anos passam, Shouya percebe que não foi uma boa pessoa e tenta se aproximar novamente de Shoko para se redimir. Esse mangá foi publicado no Brasil pela NewPOP Editora.