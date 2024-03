Dia 29 de fevereiro tem tradições curiosas pelo mundo; conheça 6 delas

Graças a um ajuste no calendário para levar em consideração o ano astronômico (calculado a partir dos movimentos do planeta), a cada quatro anos, o mundo ganha um dia extra: hoje, 29 de fevereiro.

A data foi incluída na "folhinha" dos chamados anos bissextos há mais de dois mil anos, pelo ditador romano Júlio César.

A peculiaridade do dia é celebrada de diversas formas em locais diferentes do globo, cada uma de acordo com a sua cultura. Enquanto em alguns destinos esta é uma data de romantismo, em outras é motivo de superstição, festa e até de humor. Conheça algumas tradições.

DIA DAS MULHERES PEDIREM OS HOMENS EM CASAMENTO

As ruínas ancestrais da Igreja de Ballinafagh, paisagem famosa do condado de Kildare, na Irlanda Imagem: Dawid Kalisinski Photography/Getty Images/iStockphoto

No condado de Kildare, a menos de 1 hora de Dublin, na Irlanda, persevera a tradição de que 29 de fevereiro é o dia de as mulheres pedirem os homens em casamento.

Sim, trata-se de um costume que surgiu há muito tempo, no século 5, pois atualmente não existem regras sobre quem deve pedir quem em casamento e as mulheres podem fazer isso no dia e na hora que quiserem...

Acredita-se que a tradição irlandesa surgiu quando Santa Brígida de Kildare teria reclamado que as jovens solteiras precisavam esperar muito para que os homens fizessem o pedido.

O dia 29 de fevereiro foi declarado como "Ladies Priviledge" (o Dia do Privilégio das Mulheres), em que elas tinham a chance de se ajoelharem e se declararem para os amados. A prática se espalhou pela Europa, com o tempo, mas é ainda a Kildare que a tradição é associada, tanto que o filme "Casa Comigo?" (2010) —o da imagem que abre esta matéria— retrata a corrida contra o tempo de uma americana para pedir o namorado em casamento durante a viagem dele para a Irlanda na data.

DIA DA MAIOR FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNDO —PELO MENOS EM 29 DE FEVEREIRO

Quantas pessoas que fazem aniversário no dia 29 de fevereiro você conhece? Nenhuma? Pois na data você pode encontrar muitas delas em Anthony, cidade próxima à fronteira do Texas (EUA) com o Novo México.

O local se autoproclama a "Capital Mundial do Ano Bissexto" e o entusiasmo de seus habitantes pelo 29 de fevereiro é real: a cada quatro anos, pessoas de todo o mundo nascidas na data celebram o raro aniversário no Leap Year Festival (Festival do Ano Bissexto) que se estende por dias no Ernie Rascon Memorial Park.

Na programação estão desfiles, passeios de balão de ar quente, música ao vivo e comida, com barraquinhas que vendem enchiladas e tamales. Segundo o site de viagens Booking.com, quem vai para a festa pode ainda explorar o condado de El Paso com seus museus, feiras e microcervejarias, além de aprender mais sobre a cultura indígena da região através da arte e gastronomia.

DIA DAS MENINAS DAREM FLORES PARA OS MENINOS

Traben-Trarbach, às margens do rio Mosel, na Alemanha Imagem: MotiveCialfi/Getty Images

Sim, é mais um costume ultrapassado que não faz tanto sentido nos dias atuais. Mas, no sudoeste da Alemanha, no estado da Renânia-Palatinado, há uma antiga tradição de meninos apaixonados colocarem uma pequena bétula decorada com fitas na porta da pessoa amada na véspera do Dia de Maio, que acontece na primeira segunda-feira de maio.

A cada quatro anos, as meninas ganham a chance de fazer o mesmo no dia 29 de fevereiro.

Algo inegável é que o clima na cidade favorece o romantismo: Traben-Trarbach é repleta de vinhedos ao longo do rio Mosel, com ruínas de um antigo castelo, além de belezas da arquitetura Jugendstil.

Perto dali, ainda é possível fazer um passeio guiado em Koblenz pela fortaleza Festung Ehrenbreitstein, Patrimônio da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

DIA DE FAZER MACARRÃO COM PÉ DE PORCO PARA PROTEGER IDOSOS

Antiga estação de Taichung, em Taiwan Imagem: Jui-Chi Chan/Getty Images/iStockphoto

Em Taiwan, uma crença antiga diz que os idosos têm mais risco de morrer em anos bissextos. Por isso, para aumentar suas chances de escaparem ilesos nestes 366 dias, é costume que filhas preparem macarrão com pé de porco para seus pais, já que o prato traria boa saúde e sorte.

A massa deve ser servida inteira, em fios longos, para simbolizar a longevidade. Sua tigela ainda precisa ser virada antes de comer —para representar uma virada total da sorte. Em Taichung, mais especificamente, é possível ver lojas de macarrão perto de templos, além de restaurantes que servem o prato. O "Bib Gourmand" (título conferido pelo guia Michelin às casas de excelência com bons preços) Fu Din Wang é especializado em pés de porco provenientes de fazendas locais e cozidos em uma marinada à base de soja, segundo o Booking.com. Já o famoso Mercado Noturno de Fengjia oferece as massas, além de outras iguarias locais, desde "tofu fedido" até sorvete frito.

DIA DE VISITAR UM BAR HISTÓRICO

Panorama do horizonte de Londres, a capital da Inglaterra Imagem: Stewart Marsden/Getty Images/iStockphoto

Em 29 de fevereiro de 1928, Harry Craddock, um barman que trabalhou no célebre hotel cinco estrelas The Savoy, inventou um coquetel para marcar o dia extra do hotel. Preparado com gim, licor de laranja, vermute doce e um toque de suco de limão, o drinque agridoce se tornou muito popular.

No dia 29, turistas podem visitar o hotel e seu histórico American Bar, o mais antigo bar de coquetéis ainda em funcionamento no Reino Unido, e pedir o clássico Leap Year Cocktail.

DIA DE LER UM JORNAL QUE SÓ É PUBLICADO A CADA 4 ANOS

Paris, na França Imagem: Unsplash

Na capital francesa virou costume ir à banca no dia 29 de fevereiro para comprar "La Bougie du Sapeur", um jornal satírico criado em 1980 mas que só é publicado a cada quatro anos.

Ele foi batizado em homenagem a um antigo personagem francês de quadrinhos que nasceu nesse dia extra. Assim, algo que começou como uma brincadeira entre dois amigos se tornou um fenômeno cultural: cerca de 200 mil cópias são impressas e distribuídas e é possível assiná-lo por cerca de 100 euros (R$ 537) por século!