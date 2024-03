6 lições que todo terapeuta sexual gostaria que as mulheres soubessem

Por mais que a sua vida sexual seja incrível, sempre dá para melhorar, não é mesmo? Universa conversou com um time de especialistas em sexualidade para garimpar dicas do tipo universais, ou seja, que servem para dar aquele upgrade na vida de todo mundo. Às vezes, um pequeno ajuste ou toque pode fazer toda a diferença.

1 - Ter o 'corpo perfeito' não significa ter uma vida sexual satisfatória

Pessoas são diversas e diferentes, e também têm preferências sexuais distintas. Seu corpo, se saudável, é fonte de prazer. Independente de formas físicas, de depilações (ou não) e/ou outras construções sociais. Entenda que criticar-se = estresse = redução do prazer sexual.

2 - Masturbação é fundamental

Ter seus momentos íntimos para se masturbar é essencial. Esses benefícios são individuais, pois permitem que você experimente prazer por si mesma. Quando você conhece melhor o seu próprio corpo, compreende suas preferências e investe no autoconhecimento, isso se reflete positivamente no sexo a dois. Afinal, quando a mulher sabe como estimular o próprio corpo e se sente segura para expressar o que gosta, as chances de orgasmo aumentam —inclusive o simultâneo.

3 - Dizer o que pensa e sente é garantia de prazer

Falar sobre suas preferências é essencial: isso se chama assertividade sexual. Compartilhe seus pensamentos e expresse onde gosta de ser tocada ou avise qual ritmo a excita mais. Dê a informação necessária em vez de esperar que ele ou ela saiba o que você está pensando. O subentendido sempre causa grandes prejuízos, principalmente por provocar expectativas frustradas. A maioria dos problemas em um relacionamento, sejam grandes ou pequenos, começa com a má comunicação. Se você deseja algo, peça.

4 - O sexo no mundo real está longe de ser o que passa na TV

O sexo que você faz com cumplicidade e vontade é o mais gostoso. Quando você assiste às cenas de sexo em filmes, novelas e séries, fica com vontade de fazer igual? Entenda que por trás daqueles amassos tão bem sincronizados —e até mesmo coreografados— há muito ensaio e produção. Em filmes adultos a coisa é pior ainda, pois propagam a falsa ideia de que o desejo surge do nada ao partirem de uma perspectiva machista sobre a libido feminina. Inspire-se, mas evite copiar.

5 - O corpo todo é uma zona erógena

Portanto, não foque apenas nos genitais. Há mulheres que atingem o orgasmo apenas pela manipulação dos mamilos ou que já ficam lubrificadas com um beijo na boca. Preliminares são fundamentais, ainda mais se você levar em conta todos os sentidos. Só com tempo e disposição é possível achar novos pontos de prazer.

6 - Grande parte das mulheres só têm orgasmo por estímulo clitoriano

A maior parte das mulheres não consegue atingir o orgasmo apenas com a penetração. É necessário que haja estímulo no clitóris, seja por meio da fricção do corpo com a parceria, seja por masturbação ou sexo oral. Preliminares ajudam bastante, assim como o uso de brinquedinhos para incrementar o sexo.

Fontes: Bárbara Bastos, sexóloga clínica e educacional ; Claudia Petry, sexóloga clínica e especialista em educação para a sexualidade pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina); Dani Fontinele, sexóloga e terapeuta sexual e Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da USP e especialista em sexualidade.