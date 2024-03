Virou moda? Cariúcha desafia Jojo Todynho para luta de boxe

Cariúcha, 33, desafiou Jojo Todynho, 27, para uma luta de boxe.

O que aconteceu

A ex-Fazenda propôs o combate para a cantora, já que as duas se estranham há algum tempo

A ideia surgiu depois que o Fight Music Show promoveu lutas entre influenciadores

Desafio: "Vamos, Jojo, numa briga pra gente resolver isso, acabar com tudo e ver quem é a boa?"

Quer resolver no ringue: "Eu topo, ainda mais com dinheiro, com pix, vamos embora. Aí a gente acaba logo com tudo. Acabou a picuinha. A gente resolve tudo no ringue"

Cariúcha afirmou que não tem medo da apresentadora: "Ué, fazer o quê? Que vença a melhor".