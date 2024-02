Qual a ordem certa e a cronológica para ver os filmes da DC?

Quer ver os filmes dos heróis e vilões da DC e não sabe qual a ordem certa? Ok que as tramas já não estão mais conectadas e esse universo cinematográfico é menor do que o da Marvel, mas é legal saber por onde começar.

Vamos começar pela cronologia das histórias.

Ordem certa dos filmes da DC

1. Mulher-Maravilha (2017)

Gal Gadot em cena de "Mulher-Maravilha" (2017) Imagem: Divulgação

O primeiro filme da personagem com Gal Gadot se passa na 1ª Guerra Mundial, então, cronologicamente, é o primeiro da nossa lista. A história já revela que Bruce Wayne, o Batman, existe no mesmo universo, mas ele não aparece por aqui.

2. Mulher-Maravilha 1984 (2020)

Mulher-Maravilha 1984 Imagem: reprodução/Warner

O nome deixa bem claro qual é o período histórico em que o filme se passa, né? Agora nós viajamos com Diana para 1984, muito antes dos eventos de "Liga da Justiça" — um filme que não deu muito certo, então a DC decidiu separar essas histórias.

3. O Homem de Aço (2013)

Homem de Aço Imagem: reprodução/Warner

Aqui somos apresentados ao Clark Kent (o Super-Homem) do ator Henry Cavill, que vive sua primeira aventura contra as forças kriptonianas. A história se passa em meados de 2013, embora tenha alguns flashbacks da juventude de Kal-El.

4. Batman vs. Superman (2016)

Imagem promocional de "Batman v Superman: A Origem da Justiça" Imagem: Reprodução

Foi aqui que a gente conheceu o Batman de Ben Affleck. Só não estamos acostumados a vê-lo tretando com o Super-Homem, né? E teve Mulher-Maravilha apartando a briga também! A reunião dos heróis foi o primeiro passo para a criação da Liga da Justiça.

5. Esquadrão Suicida (2016)

Will Smith como o Pistoleiro em "O Esquadrão Suicida" Imagem: Divulgação

Uma referência feita neste filme nos mostra que ele se passa um ano depois dos acontecimentos de "Batman vs Superman", mas aqui o grupo é de anti-heróis. A Arlequina de Margot Robbie, o Coringa de Jared Leto e o Deadshot de Will Smith são alguns dos criminosos que se unem por uma causa.

6. Liga da Justiça (2017)

Cena do filme "Liga da Justiça" Imagem: Reprodução

Chegamos ao filme que une todos os principais heróis da DC (ou, pelo menos, tenta fazer isso): Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman, Cyborg, Flash e... o Super-Homem ressuscitado. A ameaça da vez é o Lobo da Estepe, um alienígena senhor da guerra que quer destruir tudo.

7. Liga da Justiça de Zack Snyder (2021)

Pôster da Liga da Justiça de Zack Snyder Imagem: Divulgação

A versão do diretor Zack Snyder, com quatro horas de duração, foi lançada diretamente para o serviço de streaming HBO Max. Os efeitos especiais foram refeitos, a história ficou mais completa e um pouco mais interessante.

Porém, esta edição não é considerada canônica. Isto é, não está na linha principal dos eventos do Universo Estendido da DC (DCEU, na sigla em inglês).

8. Aquaman

Cena do filme "Aquaman" Imagem: Reprodução

O longa-metragem tem alguns flashbacks do passado do personagem (interpretado por Jason Momoa), mas o principal da história acontece meses depois dos eventos de "Liga da Justiça". É um filme bem independente dos outros do DCEU.

9. Shazam! (2019)

Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) e Shazam (Zachary Levi) em cena de "Shazam!" Imagem: Divulgação

O filme mais engraçadinho do Universo Estendido da DC merecia mais hype e corre por fora em relação ao universo de "Liga da Justiça". O Super-Homem até aparece em uma pontinha aqui, mas não é o Henry Cavill. A maior parte da história se passa perto do Natal de 2018.

10. Aves de Rapina (2020)

Margot Robbie como Arlequina em Aves de Rapina Imagem: Reprodução

Margot Robbie voltou ao papel de Arlequina no filme lançado em 2020, que se passa em uma linha do tempo alternativa e acontece cerca de quatro anos depois dos eventos de "Esquadrão Suicida". Aliás, o filme de 2016 não tem muito a ver com esse longa-metragem.

11. O Esquadrão Suicida (2021)

Cena de 'O esquadrão suicida', de James Gunn Imagem: Divulgação

Há poucos indicadores, mas esse filme da DCEU parece estar na linha do tempo depois de "Aves de Rapina", já que a Arlequina de Margot Robbie superou o Coringa de Jared Leto. Na trama, a famosa força-tarefa de condenados é enviada para destruir um laboratório nazista e encontrar o alienígena gigante Starro.

12. Adão Negro (2022)

Dwayne 'The Rock' Johnson vive anti-herói em 'Adão Negro' Imagem: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Foi lançado em julho de 2022. O personagem é um Campeão que se tornou vilão, na busca pelo poder, e foi condenado pelo mago Shazam a viver exilado.

13. "Shazam! Fúria dos Deuses" (2023)

O herói Shazam volta e luta ao lado da família em 'Shazam! Fúria dos Deuses' Imagem: Reprodução/YouTube

Segundo filme do personagem, que segue misturando comédia e ação.

14. "The Flash" (2023)

Cena do filme The Flash (2022) Imagem: Divulgação/Warner

O enredo acompanha a viagem no tempo de Barry Allen para impedir o assassinato da mãe. Porém, quando ele retorna ao presente, o mundo é um pesadelo e a Liga da Justiça não existe.

15. "Besouro Azul" (2023)

Bruna Marquezine é Jenny Kord em Besouro Azul Imagem: Divulgação

No filme, um misterioso escaravelho se prende à sua coluna do adolescente Jaime Reyes, que ganha superpoderes, com uma armadura alienígena azul. Bruna Marquezine participa da trama.

16. "Aquaman 2: O Reino Perdido" (2023)

'Aquaman 2: O Reino Perdido' Imagem: Divulgação/ Warner

A sequência do personagem de Jason Momoa fez bem menos barulho do que a primeira parte.

Ordem de lançamento dos filmes da DC

Se você for um fã conservador, talvez queira ver os filmes do Universo Estendido da DC na ordem que foram lançados. Pensando em você, nós organizamos essa lista a seguir:

O Homem de Aço (2013) Batman vs. Superman (2016) Esquadrão Suicida (2016) Mulher-Maravilha (2017) Liga da Justiça (2017) Aquaman (2018) Shazam! (2019) Aves de Rapina (2020) Mulher-Maravilha 1984 (2020) Liga da Justiça de Zack Snyder (2017) O Esquadrão Suicida (2021) Adão Negro (2022) Shazam! Fury of the Gods (2023) The Flash (2023) Besouro Azul (2023) Aquaman and the Lost Kingdom (2023)

*Com matéria publicada em 30/12/2021