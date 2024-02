Qual a altura de Rodriguinho do 'BBB'? Web compara cantor com Tadeu Schmidt

A diferença de altura entre Rodriguinho, último eliminado do Big Brother Brasil, e do apresentador do programa, Tadeu Schmidt, impressionou a web, em encontro dos dois após a saída do cantor do programa, na noite desta terça-feira, 27.

Este foi um dos assuntos mais comentados com relação ao programa de ontem, e internautas começaram a chutar a altura de Rodriguinho. Houve até quem comparasse a imagem do bate-papo dos dois com o encontro entre Taylor Swift e Bruno Mars, gerando memes.

Mas qual é a altura de Rodriguinho e de Tadeu

Rodriguinho tem 1,72m, segundo o Gshow, que divulgou a altura de todos os participantes da edição de 2024. Tadeu tem 1,92m, como contou em entrevista ao O Globo.

Rodriguinho é baixo e tadeu é alto, se fosse o contrário seria Rodrigão e Tadinho https://t.co/axA9ntBxvW -- Gabinete de Produtividade ltda. (@felipeh5) February 28, 2024

