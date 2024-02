Lolla: novos cancelamentos geram desconfiança e piadas nas redes sociais

O Lollapalooza Brasil de 2024 teve três cancelamentos de uma só vez nesta terça (27). Somados à desistência do Paramore, no mês passado, já são quatro cancelamentos na edição deste ano, marcada para acontecer no próximo mês. Em 2023, foram seis shows cancelados. Com isso, o festival parece ter alimentado ainda mais a desconfiança do público. Nas redes sociais, já havia até aposta sobre quem será o próximo artista a cancelar.

Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron saíram do Lolla 2024 por questões pessoais. Em seus lugares entraram Greta Van Fleet, no domingo (24 de março), e Jessie Reyez, no sábado (23).

Imediatamente, fãs da Dove Cameron começaram a reclamar nas redes, O perfil Dove Cameron Brasil (@dovecameronbr), por exemplo, expôs no X (ex-Twitter) a frustração dos fãs: "Zero respeito com os fãs que gastaram dinheiro (ingresso + passagem + hospedagem) só pra ver ela",

A situação complica não só o Lolla, mas um mercado que usa muito a abertura de vendas como referência para saber se um show irá bem. Com tantos cancelamentos, muita gente pode não comprar mais o ingresso antecipadamente e preferir esperar a véspera do show.

Mais cancelamentos

Caso recente que se junta ao ocorrido no Lolla é o cancelamento dos shows de Morrissey no Brasil. O cantor britânico tinha shows marcados para a semana passada no país. Todas as datas tinham ingressos disponíveis, até porque os fãs já acompanhavam os cancelamentos do artista em outros países. Virou "o popstar que mete o atestado", como brincou o locutor de uma rádio de São Paulo.

Para piorar, Morrissey não deu as caras nem devolveu o dinheiro do cachê, segundo comunicaram os produtores, o que, segundo os organizadores, dificulta o reembolso.

Enquanto Morrissey e o Lolla viram piadas, o assunto se torna cada vez mais sério e com difíceis decisões para produtoras e fãs. Como evitar que um artista cancele sem um grande motivo? Coloca uma multa gigantesca no contrato? E se o popstar mandar "ou tira essa multa ou não vou"?

E qual decisão a pessoa que mora em outra cidade deve tomar quando souber que seu artista preferido fará show em uma capital distante? Compra para garantir e já reserva também hotel e passagem? Ou, com tantos cancelamentos, melhor deixar para mais próximo do show? Só os próximos capítulos — ou cancelamentos — dirão.