Esposa de polígamo fala como é mostrar 'corpo real' nas plataformas adultas

Luana Kazaki, 27, contou sobre seu faturamento em plataformas de conteúdo adulto para assinantes ao mostrar seu corpo real, sem procedimentos estéticos.

O que aconteceu

A influenciadora sempre amou seu corpo como é, sem retoques ou filtros: "Sempre gostei do meu corpo do jeito que ele é. Minhas coxas são como as da maioria das mulheres brasileiras. Eu não tenho um corpo 100% padrão e não me incomodo de mostrar as minhas imperfeições nas redes sociais"

Naturalidade lhe dá mais lucros: "Eu mostro as minhas celulites e estrias sem problema algum e acho que esse é exatamente o meu diferencial na internet. Mostrar as minhas celulites e estrias aumentam o meu faturamento"

Sucesso entre os assinantes: "Os assinantes me enviam mensagens elogiando e falando sobre isso, se eu mudar essa característica é capaz de eu perder dinheiro também"

Luana é casada com Arthur O Urso e vive com ele e outras cinco esposas dele. "Fui a primeira a me casar com o Arthur, depois de uma conversa entre nós dois surgiu a possibilidade de novas pessoas fazerem parte desse relacionamento. Se eu ficasse me comparando o tempo todo com outras mulheres, como muitas pessoas fazem, nós jamais viveríamos o que desfrutamos hoje. Esse casamento não aconteceria".

Imagem: Divulgação/CO-Assessoria