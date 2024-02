Gretchen diz que quer ficar igual Paolla Oliveira: 'Bem coxuda e bunduda'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Depois de retirar o útero em uma cirurgia feita neste mês, Gretchen, 64, afirmou que vai ficar com o corpo igual ao da Paolla Oliveira, 41. A dançarina contou que não quer ser mais "magra" e, a partir de agora, quer ser uma "mulher normal".

O que aconteceu

Em um story no Instagram, Gretchen falou do padrão da atriz que quer conseguir no corpo. "Eu agora vou seguir padrão Paolla Oliveria. Eu quero padrão Paolla Oliveira! Eu vou ser que nem ela: bem coxuda, bem bunduda, barriquinha batida, mas uma mulher normal. Meu marido gosta de mulher normal. Então, chega. Não quero mais ficar magérrima", disse a dançarina.

A dançarina ainda completou: "Eu estava muito magra antes de fazer a cirurgia. Foi bom, porque com esse inchaço que eu estou, acabei ficando inchada e top", afirmou.

Gretchen se recupera de uma cirurgia de histerectomia, que significa a retirada do útero. A dançarina foi diagnosticada com adenomiose e esperou o fim do Carnaval para operar, que foi feita dia 20.