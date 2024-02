Vovó 'sumida', herança, estreia de Rafa: o que esperar de 'Família é Tudo'?

De Splash, no Rio

"Família é Tudo", próxima novela das 7 da Globo, estreia na segunda-feira (4). A trama narra a história de Frida Mancini (Arlete Salles), uma mulher que sonha em reunir seus cinco netos — eles estão há anos sem se ver. Por ironia, ou não, do destino, é seu desaparecimento que promove a união do clã. A história promete drama, romance e aventura.

—- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dona da gravadora Mancini Music, Frida acaba desaparecendo durante um acidente em alto mar e, ao ser dada como morta, surpreende a todos com seu testamento. Os cinco netos vão encarar uma missão que transformará suas vidas: além de morarem juntos, a despeito das diferenças entre si, terão que trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da gravadora da família.

A meta é clara: ao final de um ano, se o desempenho dos irmãos não for satisfatório, eles não ganham nada e a herança a que teriam direito será entregue ao sobrinho ambicioso da matriarca, Hans Galindo (Raphael Logam). Ele, junto da mãe, Catarina, irmã gêmea de Frida, nunca mediu esforços para atrapalhar a relação entre avó e netos.

Ambientada em São Paulo, a novela chegou a se chamar temporariamente de "A Vovó Sumiu" e dá protagonismo a uma atriz veterana, Arlete Salles, 75. A trama foca dilemas familiares e pessoais no desenrolar de sua narrativa. Escrita por Daniel Ortiz e dirigida Fred Mayrink, "Família é Tudo" tem estreia marcada para o dia 4 de março, substituindo "Fuzuê" no horário das 7.

Os responsáveis por fazer os cinco netos são: Nathalia Dill, Thiago Martins, Ramille, Juliana Paiva e Isacque Lopes. Grace Gianoukas, Cris Vianna, Ana Carbatti, Cristina Pereira, Sergio Malheiros, Renato Góes, Alexandra Richter, Jayme Periard, Caio Giovani, Jayme Matarazzo, Ana Hikari, Henrique Barreira, Daniel Rangel e outros nomes completam o elenco.

Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramile), Vênus (Nathalia Dill), Plutão (Isacque Lopes) e Electra (Juliana Paiva) em "Família é Tudo" Imagem: Globo/Manoella Mello

Estreantes

Rafa Kalimann fará sua aguardada estreia em uma novela. Após ser "barrada" em "Vai na Fé", a atriz correu atrás para tirar o registro profissional e poder ser escalada.

Ela não é a única: Ramille, que estreou na TV na série "Encantado's", também se prepara para a sua primeira novela. Uma das netas de Frida na história, a atriz se descreve como "suburbana, sonhadora e batalhadora" e conta que havia feito teste para um papel de menor destaque, mas acabou ganhando uma das vagas de protagonista. "Meu mundo caiu. Eu fiquei sem acreditar", brincou ela durante o lançamento da novela, no Rio.

Antonio, filho dos artistas Igor Rickli e Aline Wirley, também fará sua estreia na Globo em "Família é Tudo". Aos 8 anos, ele vai interpretar Pudim, filho de Paulina (Lucy Ramos) e Tom (Renato Góes). "Estamos vibrando muito pelo nosso pequeno", anunciaram os pais do garoto nas redes sociais.

Retornos

"Família é Tudo" marca o retorno de Fernando Pavão à Globo após mais de 20 anos. Nesse período, o galã protagonizou diversas novelas na Record, como "Os Mutantes" (2008) e "Pecado Mortal" (2013). "Foram anos excelentes na Record, consegui exercitar muita coisa... Já estava querendo experimentar outras coisas, a zona de conforto não ajuda a gente. A oportunidade de voltar à Globo veio no momento certo."

Longe das novelas desde "Pecado Mortal" (2013), a atriz Livia Rossy se prepara para voltar às telinhas. Ela será Gina, amante de Mathias (Fernando Pavão), o noivo de Vênus (Nathalia Dill), uma das protagonistas da trama. "Foi uma grata surpresa... Voltar está sendo muito interessante porque encontrei uma energia deliciosa de gravação."

Thaila Ayala também não fazia uma novela há dez anos. Agora, ela será Elisa, uma mulher que aproveita os prazeres da vida — algo que é sustentado por seu affair Júpiter (Thiago Martins) até ele passar por uma gigantesca crise familiar com o sumiço de sua avó. "As pessoas vão falar: ela é boazinha ou ela é vilã? Eu digo que ela é mais que isso. Ou vocês vão amar, ou vão odiar. Espero que seja uma mistura de amor e ódio. Me divertindo muito."

Thaila Ayala é Elisa em "Família é Tudo", próxima novela das 7 Imagem: Manoella Mello/Globo

Terceira novela

Enquanto isso, "Família é Tudo" marca a terceira novela de Paulo Lessa na emissora. Após "Cara e Coragem" (2022) e "Terra e Paixão", ele foi escalado para viver Netuno, que entra na história por volta do capítulo 50 e se apaixona por Vênus (Nathália Dill). Ele garante que é bem diferente do seu último personagem, o Jonatas.

Eu estava gravando 'Terra e Paixão', de repente, meu telefone toca e era o Daniel Ortiz. Nem sabia que eu estava com essa moral toda. É fruto de muito trabalho e que ótimo que estou sendo cogitado para novos trabalhos, novos autores.

Paulo Lessa

Paulo Lessa recebeu convite para "Família é Tudo" quando ainda gravava "Terra e Paixão" Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo

Trilha sonora

A música é um elemento importante em "Família é Tudo", seja porque Frida construiu uma gravadora de sucesso, ou pela trilha sonora da trama. Jão e Júlia Mestre cantam o tema da abertura da novela, uma regravação de "Jardins da Babilônia", de Rita Lee e Lee Marcucci.

A trilha sonora ainda vai trazer nomes como o de Bryan Behr. Em conversa com Splash, o artista disse que será sua primeira música em uma novela. "Qualquer pessoa que começa a escrever imagina a sua própria música sincronizada numa novela. Foi um dos sustos bons da vida quando fiquei sabendo que realmente 'De Todos os Amores' ia participar da trilha sonora de 'Família é Tudo'. Não só eu, minha mãe também surtou. A gente sempre foi muito noveleiro lá em casa."