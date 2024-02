'Coisa mais difícil da minha vida': como é o especial de Jennifer Lopez

O especial "This Is Me... Now: Uma História de Amor", da Jennifer Lopez já está disponível no Prime Video. A produção é uma espécie de filme e faz parte de três lançamentos da cantora, com o álbum homônimo e um documentário mostrando os bastidores.

Mesmo com anos de carreira, JLo revela ter sentido grande dificuldade ao desenvolver este projeto. Splash conversou com a cantora em uma entrevista com a imprensa.

Tudo foi muito difícil, foi mais difícil de qualquer outra coisa que eu já tenha feito. Porque todas as ideias foram minhas, e tudo o que eu queria que fosse dito, eu tinha que escolher. Eu me senti muito vulnerável, e quando você faz todas as escolhas, é amedrontador.

Jennifer Lopez

Além de conter recursos visuais para as músicas do álbum recém-lançado"This Is Me... Now", o filme de 65 minutos é uma narrativa estilizada e ficcional, baseada na própria vida de Lopez e em suas provações como uma 'romântica em série'. No entanto, a personagem protagonizada por Lopez, não é ela.

O desafio é justificado por não se tratar de apenas mais uma obra de Lopez: em "This Is Me... Now: Uma História de Amor", ela revisita o álbum "This Is Me... Then", lançado em 2002, quando estava namorando pela primeira vez Ben Affleck, seu atual marido.

Eu era quase que inocente nesse disco. A minha voz parecia inocente. Eu estava me apaixonando pela primeira vez pelo amor da minha vida. Eu era uma pessoa completamente diferente. Com esse álbum, eu percebi que me tornei quem eu sempre quis ser. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez revive sua história em especial Imagem: Divulgação/ Prime Video

Se passaram mais de 20 anos do lançamento do disco e agora, após anos de separação e o atual casamento com Affleck, JLo quis mostrar a mudança que aconteceu em sua vida ao longo dessas duas décadas. "Eu estava revivendo esse sentimento, voltei a me relacionar com Ben Affleck e queria reviver tudo isso. Mas, ao entrar no estúdio, com os músicos e os colaboradores, eu precisei mergulhar de cabeça no trabalho que fiz há 20 anos, e percebi como mudei e o tanto que passei para chegar a esse momento atual."

Ao comparar a Jennifer Lopez de anos atrás com a de agora, a cantora sentiu-se quase que obrigada a mostrar ao público essa trajetória. No entanto, ela enfrentou o medo do julgamento.

"Era algo que eu queria fazer e queria colocar a minha vida na história do especial, mas eu estava com medo do que as pessoas iriam pensar. Ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia me preocupar com isso, eu tinha uma história a ser contada. Como artista, eu me senti compelida a fazer. É uma experiência musical, não apenas um álbum, é outra parte que eu precisava compartilhar. Quando você sente isso, não é possível guardar."

Você precisa seguir seus instintos. Mesmo que você se sinta com medo e se questione o porquê de fazer isso, você precisa fazer. O especial é sobre a vida e a sua jornada. É sobe quem somos em algum momento de nossas vidas e quem somos nós anos depois. Com sorte, somos diferentes e nos desenvolvemos. Vivemos a vida com coisas confusas e com outras que nos empurram para a frente.

Jennifer Lopez

Passado o medo inicial, JLo recebeu apoio de quem mais significava para ela. "Meus fãs e meu marido me incentivaram e entenderam que eu tinha uma história para contar. Era tudo o que eu precisava."