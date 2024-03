Davi detona sister em papo no BBB 24: 'É uma cobra aquela mulher'

Na tarde de quarta-feira (28), Davi e Beatriz conversaram sobre Fernanda enquanto observavam as câmeras do Quarto do Líder do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Davi criticou a reaproximação da sister com MC Bin Laden. "Esse jogo que elas fazem aí, velho. Não existe isso, estavam de mal porque o Bin votou nela um dia desses".

Já tão se falando, já tão jogando junto, já estão no maior love, conversando sobre a vida, sobre tudo. Foi só o Rodriguinho sair, isso é tudo estratégia, é tudo falsidade. É uma cobra ali, aquela mulher. Fernanda

Davi seguiu a criticando. "Não estava falando com o cara um dia desses, agora só está falando pra poder os dois jogarem juntos. Isso pra mim é ser uma cobra, né? Interesse".

"Ela quer se safar, ela é igual a ele. Só que ela não percebe, né? Que ela quer se safar do Paredão, ela quer meter o pé. Vai fazer movimentação na casa pra não ser votada e é isso aí", finalizou.

