'Cuidava da avó': quem era a mulher que teve órgãos arrancados pelo marido

A dona de casa Milena Dantas Bereta Nistarda, de 53 anos, brutalmente assassinada nesta segunda-feira (26), em Tupã (SP), cuidava da avó de 96 anos e tinha uma vida simples e discreta, com poucos amigos, segundo relatos colhidos por Universa. O principal suspeito pelo crime é o marido dela, Marcelo Nistarda Antoniassi, de 49 anos.

Ela cuidou da avó vida inteira. Era ela quem comprava os remédios, levava ao médico, comprava roupa e cortava o cabelo. Fonte não quis se identificar

O que aconteceu

Após ser coagida, Milena decidiu registrar um boletim de ocorrência contra o companheiro, mas não quis a medida protetiva, segundo informou a delegada Milena Davoli Nabas de Melo, do 3º Distrito Policial de Tupã. Já a Secretaria de Segurança Pública diz que ela solicitou a proteção.

A mulher voltou para casa após registrar o boletim de ocorrência, mas o homem foi atrás após descobrir que ela havia o denunciado. Ele derrubou o portão com o carro, arrombou a porta da cozinha e, na sequência, a porta do quarto onde ela estava trancada sozinha. Foi quando o homem esfaqueou e retirou os órgãos da vítima. Ele confessou o crime no momento em que foi preso em flagrante pelos policiais.

Nascida em Tupã, cidade localizada a 508 km da capital paulista, Milena não trabalhava fora, era dona de casa e tinha uma vida simples e discreta. Quando saía, conforme relatos, boa parte das vezes era acompanhada pelo marido, tido como possessivo e ciumento.

Os dois tinham uma chácara no interior de São Paulo, local onde costumavam frequentar. Outra opção de lazer era o rancho da família dela, também em uma cidade próxima.

O seu círculo de amizade era bem restrito (a exceção eram casais de amigos em encontros familiares). Não frequentava barzinho nem igreja, embora fosse temente a Deus. Era tida como carinhosa e cuidava da avó.

A Milena era super discreta, tinha poucos amigos. Ela tinha alguns amigos casais, com encontros bem familiares. Não era de sair para barzinho, boate, nada dessas coisas, não. Casou muito cedo. Viveu muito tempo com ele. Então, o círculo de amizade era bem restrito.

Milena casou com Antoniassi cedo, aos 24 anos. Tiveram um filho, João Paulo, hoje com 26 anos, policial. Ela, no entanto, teve uma filha, Maria Paula, fruto de um relacionamento anterior. Ambos já não moravam na casa dos pais.

A mulher já havia demonstrado o desejo da separação, mas tinha medo, após episódios de violência doméstica, estupro e cárcere, conforme relatou um dos familiares ao UOL. Antoniassi murchava o pneu do carro da vítima para que não saísse de casa e tinha colocado até mesmo rastreador no celular dela.

O corpo de Milena foi enterrado ontem, em Tupã, às 14h, mesmo horário pelo qual o marido passaria por uma audiência de custódia.