Kadu Moliterno nunca viu, mas esposa faz sucesso no OnlyFans; quem é ela?

Kadu Moliterno, 71, chamou atenção nesta semana ao dizer que nunca viu o perfil da esposa no OnlyFans.

Além de musa do OnlyFans, ela é atleta

Cristianne Rodriguez é fisiculturista. Em seu perfil no Instagram, ela afirma que já foi campeã quatro vezes na categoria Wellness — nessa modalidade, as atletas prezam pelo volume nas coxas e nos glúteos.

Nas redes sociais, ela dá dicas de treino. Cristianne mostra, por exemplo, novas formas de utilizar os aparelhos na academia:

Kadu afirma que a parceira o ajudou a cuidar da saúde. "Comer fora, só se for no japonês. Não tem isso de pizza. Para nós, é tudo sem lactose e glúten. Como gosto de cozinhar, preparo as refeições aqui. Sem dúvida, alimentação e exercícios melhoraram com ela", disse o ator em entrevista ao jornal Extra em 2015.

Cris passa 1h30 na academia de segunda a sábado, é rigorosa, me lembra de que preciso comer de 3h em 3h, mesmo sem vontade, fala para pegar halter mais pesado. Sobrevivo porque não obedeço a tudo. Kadu Moliterno

Cristianne e Kadu estão juntos desde 2015. Eles se casaram em dezembro de 2016, e no mês seguinte fizeram um cerimônia no Havaí. Kadu é apaixonado pelo arquipélago e até deu nomes havaianos aos seus filhos Kenui, Kawai e Lanai.

O casal dorme em quartos separados. "Cada um tem seu quarto na nossa casa e o seu banheiro. Acho importantíssimo essa privacidade e respeito à individualidade. Se quero dormir cedo e ela quer ficar vendo TV até mais tarde, vou para o meu quarto. Tem também aquilo de um visitar o outro no seu quarto. Isso ajuda a manter aquele friozinho na barriga da paixão", disse Kadu à revista Quem no ano passado.

Os dois têm estratégias para manter a chama acesa. "A gente tem uma coisa engraçada, na sexta temos um combinado de não falar de problemas, das contas... Ela se arruma para sair no seu quarto e eu me arrumo para sair no meu. Saio de casa e toco a campainha: 'Vamos sair, amor?'", explicou Kadu à Quem.

"A gente sai para namorar, ir ao cinema... Já cheguei até a sair pela janela de uma casa que a gente morava para ela não ver que eu tinha saído e surpreendê-la ao parar o carro em frente à casa e tocar a buzina. Isso renova qualquer relacionamento. O ser humano sente falta do romance no dia a dia."