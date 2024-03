Comediante e ator de "Segura A Onda", Richard Lewis morre aos 76 anos

(Reuters) - O comediante Richard Lewis, que ficou famoso pelo humor neurótico e auto-depreciativo e atuou por mais de uma década o lado de Larry David na série da HBO "Segura A Onda" ("Curb Your Enthusiasm", em inglês), morreu aos 76 anos de idade, afirmou seu assessor nesta quarta-feira.

O comediante, que revelou no ano passado que sofria de Mal de Parkinson, morreu em casa, em Los Angeles, na noite da terça-feira após um ataque cardíaco, disse o assessor Jeff Abraham.

"Sua esposa, Joyce Lapinsky, agradece a todos pelo amor, amizade e apoio e pede privacidade neste momento", disse Abraham em um comunicado.

Nascido no Brooklyn, Lewis começou a fazer comédia stand-up no começo dos anos 1970, enquanto ainda trabalhava com publicidade, e até o fim da década já estava na vanguarda da sua geração de comediantes.

Ele era presença habitual em talk shows noturnos nos anos 1980 e foi uma das estrelas da comédia da ABC "Anything But Love" ao lado de Jamie Lee Curtis. Atuou em diversos filmes na década de 1990, principalmente em "A Louca Louca História de Robin Hood".

Nos últimos anos, ficou mais conhecido por interpretar uma versão de si mesmo como amigo de Larry David em "Segura A Onda", no qual os dois brigavam incansavelmente.

(Reportagem de Dan Whitcomb, em Los Angeles)