Vaias e trauma: Anitta enfrenta 'teste de fogo' em festival que Xuxa chorou

Com a carreira internacional mais que consolidada, Anitta está prestes a encarar um desafio inédito e grandioso: se apresentar no Festival Viña del Mar, no Chile. O tradicional evento é conhecido especialmente pelo histórico da 'reatividade' do público, que não à toa é apelidado de 'el monstruo' ('o monstro' em espanhol).

O festival

No anfiteatro de Quinta Vergara, o festival Viña del Mar dura seis dias e tem uma série de atrações. São dois shows por dia com artistas consolidados internacionalmente.

A programação inclui competição de grupos de música popular e folclórica e stand-ups de humoristas. Inclusive, os comediantes geralmente são os principais alvos da fúria do público.

Os artistas que se destacam são premiados com o troféu 'La Gaviota', que pode ser de prata, ouro ou platina. Esse último, apenas quatro pessoas ganharam em toda a história do festival: Luis Miguel, Isabel Pantoja, Los Jaivas e Lucho Gatica, que recebeu a homenagem de forma póstuma.

'El Monstruo'

O apelido para a plateia do festival surgiu em 1968. Naquele ano, a cantora Gloria Simonetti, com 18 anos, se apresentava no concurso folclórico e viu pequenos assobios e gritos se tornarem uma vaia gigantesca logo nos primeiros momentos que surgiu no palco.

Na mídia, a repercussão começou a citar repetidamente que o público era 'el monstruo'. Então, a própria audiência adotou essa fama de ser crítica, intimidadora e impiedosa na hora de demonstrar descontentamento com algo sendo apresentado.

Agradar "El Monstruo", como se denomina o público, é o grande desafio dos cantores e comediantes que se apresentam no festival.

O apelido também tem a ver com o formato das arquibancadas, grandiosas em relação ao palco, que já foi bem menor ao que é atualmente.

Nunca entendi por que [vaiaram]. Era muito nova, não conseguia pisar no palco e as vaias começavam. Aí eu dizia: 'Mas por que, se não fiz nada', desabafou Simonetti anos depois.

A lista com episódios semelhantes é bem extensa. O próprio cantor Lucho Gatica, que recebeu o 'La Gaviota' de platina meses depois de sua morte, foi extremamente vaiado pelo público no show que fez em 1992.

O dia que Xuxa chorou

A rainha dos baixinhos já tinha arrastado multidões no Chile, mas teve uma experiência traumática em 2000. Ao se apresentar no Viña del Mar, estranhou os gritos do público enquanto cantava 'Ilariê'.

Ao questionar uma pessoa na plateia, descobriu que estavam gritando 'chu-pa-lo' em alusão ao sexo oral. Isso foi resultado de uma paródia feita por um humorista na época.

Xuxa não gostou, alegou que crianças estavam ali, inclusive Sasha, com quase 2 anos de idade. Ela chorou no palco e depois disse que não voltaria mais no país — ela voltou só 20 anos depois, para a gravação de um comercial.

Anahí enganada e traumatizada

Em 2013, Anahí foi convidada para ser jurada do concurso e em cima da hora descobriu que iria se apresentar. Na época, seguia carreira solo pós fim do RBD, e fez uma performance bem-sucedida, mas quando o apresentador perguntou ao público se eles queriam mais uma música, ouviu um sonoro 'não'.

Depois, a mídia chilena a criticou por desafinar e estar vestida de noiva, com várias facadas no corpo e ensanguentada, ao performar 'El Me Mintio'.

Já no hotel, enfrentou o pior terremoto da história do Chile até então. Em entrevistas posteriores, ela lamentou todo o ocorrido, falou do seu nervosismo com a apresentação surpresa e revelou que sequer tinha outra música preparada para cantar quando o público foi perguntado se queria mais.

Brasileiros no topo

Além de Xuxa, o festival já contou com Alexandre Pires, que fez bonito e ganhou o troféu 'La Gaviota' de prata e ouro. Ao todo, ele possui cinco estatuetas do festival.

O rei Roberto Carlos se apresentou duas vezes. Em 2011, voltou ao evento depois de 22 anos e cantou para mais de 15 mil pessoas. Na ocasião, ganhou o 'La Gaviota' de prata.

O rolê mais aleatório foi em 2002, quando o Axé Bahia arrebatou o público chileno. O grupo de bailarinos se apresentou com os maiores hits da música baiana e do funk. O Axé Bahia fez grande sucesso nos países vizinhos e popularizou canções famosas aqui, como "Onda Onda" e "Tchuchuca", do Tchakabum e Bonde do Tigrão, respectivamente.

Mas, e a Anitta?

As chances de Anitta lidar com uma reação grosseira do 'El Monstruo' são baixas. A cantora já coleciona uma lista de músicas muito bem-sucedidas junto ao público da América Latina, além de ser conhecida por entregar muita presença de palco, carisma e dança em suas performances ao vivo.

Quem poderia prejudicar a cantora é o Peso Pluma. A música "Bellakeo", feat de Anitta com o mexicano, é sucesso absoluto e segue entre as canções mais reproduzidas no mundo no Spotify, mas o cantor não está muito bem visto junto ao público do festival.

Peso Pluma cancelou o show que faria no evento. Durante a performance de um DJ no Viña del Mar, uma música do artista foi tocada e o público não pensou duas vezes antes de começar a vaiar.