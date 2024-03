Casa de Vidro, ou repescagem, seria boa opção para o BBB 24, opina Chico

O perfil PopTime divulgou, nas redes sociais, a existência de uma suposta Casa de Vidro em um shopping no Rio de Janeiro. Foi o que bastou para que a internet começasse a especular sobre a inclusão da dinâmica ou de uma repescagem no BBB 24 (Globo).

O colunista Chico Barney afirmou, no Central Splash, que seria a favor da volta de ex-participantes à atual temporada do reality. "Eu gostaria de uma repescagem, sim. Gosto de balbúrdia, gosto de uma 'Casa do Reencontro', como chamaram no ano passado. Seria legal rever a galera que foi eliminada, principalmente nesta temporada, que já teve 10 pessoas [eliminadas]."

Chico pensa que o cozinheiro escolar Maycon, 36, seria uma boa opção para retornar ao confinamento. "Já pensou o Maycon voltando a esta altura do campeonato, disputando a cozinha com o Davi? Sendo eliminado de novo e respondendo a Thaís Fersoza da maneira como disse que queria?"

O apresentador Dieguinho Schueng, por sua vez, preferiria ver Nizam, 32, reintegrando-se à casa mais vigiada do Brasil. "Se fosse incluído [de volta] no jogo a esta altura, o Nizam iria voltar mexendo com os ânimos de todos. A Yasmin iria para cima dele com tudo, acabaria com a raça dele. Já ia entrar brigando."

Chico concorda com Dieguinho a respeito de uma possível volta do executivo paulistano. "O Nizam é vendedor, e um bom vendedor. Ele é do tipo 'enquanto uns choram, eu vendo lenços'. O Nizam é desses. Concordo que ele seria um bom retorno."

Dieguinho: Bate-Papo BBB se transformou em live de recepção para eliminados

Thaís Fersoza, 39, foi às redes sociais rebater as críticas que recebeu por conta da postura amena com Rodriguinho, 46, no Bate-Papo BBB. Ela deixou claro que "cada programa tem uma linha editorial a seguir" e que o roteiro estabelece uma abordagem diferente para cada convidado.

Para Dieguinho Schueng, o espaço para sabatina dos eliminados do Big Brother hoje não é nem sombra do que já foi. "Agora, o Bate-Papo BBB é mais uma live de recepção, com os melhores momentos da pessoa lá dentro. A do Rodriguinho foi isso. Quem assistiu à live do eliminado sem nunca ter assistido ao BBB acha que a participação dele [no reality] foi brilhante."

