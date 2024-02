Yasmin recebe punição gravíssima e quase leva casa para o Tá com Nada

Yasmin Brunet recebeu uma punição gravíssima no BBB 24 (Globo). A modelo ameaçou levar a casa para o Tá com Nada.

O que aconteceu

Yasmin perdeu 500 estalecas. A famosa entrou para fazer o Raio-X depois que o tempo já havia terminado. Com isso, a produção lhe deu uma punição gravíssima.

Wanessa defendeu que todos foram rápidos no Confessionário, mas a aliada reforçou: "Tem gente que acha que só pode pedir coisa aí dentro, na hora do Raio-X".

Após anunciarem manutenção interna, a sister ameaçou comer o bolo do VIP e levar a casa para o Tá com Nada. Depois disso, ela começou a comer seu café da manhã e ignorou os pedidos da produção para sair da casa. Com a demora, perdeu mais 100 estalecas.

No Tá com Nada, a casa toda fica com quantidade limitada de alimentos e uma variedade específica, como arroz, feijão, goiabada e uma proteína.

