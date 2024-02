Yasmin leva estalecada de novo e zomba: 'Não gosto de tomar desprevenida'

Yasmin Brunet diz querer "psicopatia" no BBB 24 (Globo), recebe estalecada sem querer e reclama de advertência da produção.

O que aconteceu

Yasmin declarou o que quer do programa a partir de agora: "Quero psicopatia, quero loucura nessa p*rra. Me deixaram assim, não foram vocês, foram as circunstâncias. Como diz a Luísa Sonza, 'eu só enlouqueci para te acompanhar'".

Logo em seguida, a produção repreendeu a modelo. A voz anunciou que os brothers não deveriam segurar o microfone com a mão, e sim deixar o suporte preso na cintura.

Com a advertência, Yasmin lamentou e zombou: "Não gosto de tomar [estalecada/chamada de atenção] desprevenida".

A sister já recebeu uma punição gravíssima e ameaçou colocar a casa no Tá com Nada. Nesta quarta-feira (28), a famosa ficou irritada por não ter tempo de fazer o Raio-X e perder 500 estalecas. Com isso, provocou a produção por não cumprir o pedido e perdeu mais 100 estalecas. Brunet foi cobrada por outras colegas e debochou da situação.

