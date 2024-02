BBB 24: Saiba que horas começa a Festa do Líder de 'camelô' de Beatriz

Nesta quarta-feira (28), Beatriz terá sua Festa do Líder no BBB 24 (Globo). Veja o que se sabe sobre o evento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Festa é inspirada no camelô. A sister ganhará um evento focado em sua profissão de vendedora. Como pontuou o Gshow, ela "deixou os tempos de barraca" e agora atuava como divulgadora de lojas no Brás.

A festança foi motivo de impasse. Como Beatriz ganhou a prova com Isabelle, as duas tiveram que entrar em acordo para quem ver quem ganharia dinheiro e quem seria a nova Líder. No entanto, ambas queriam a Festa do Líder e reforçaram como eram importantes seus temas.

Assim como nas semanas anteriores, o evento está previsto para começar às 22h25 (horário de Brasília). Os espectadores podem curtir o momento assistindo pela TV ou pelo Globoplay — para aqueles que assinam.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Rodriguinho, quem é o mais odiado pelo público? Resultado parcial Total de 3971 votos 15,76% Alane 1,31% Beatriz 31,08% Davi 18,28% Fernanda 2,24% Giovanna 1,36% Giovanna Pitel 3,17% Isabelle 1,08% Leidy Elen 6,60% Lucas Henrique 0,38% Matteus 6,75% MC Bin Laden 2,32% Michel 1,13% Raquele 7,10% Wanessa Camargo 1,44% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3971 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash