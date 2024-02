Ximbinha revela depressão pós divórcio e critica atitudes de Joelma

Ximbinha, 50, falou em entrevista sobre o fim da banda Calypso e do casamento com Joelma, 49. O multi-instrumentista conta que só sentiu o tamanho da fama que tinha no momento da separação.

O que aconteceu

Pela primeira vez, o músico contou como sofreu o impacto do divórcio e do fim da banda."Não foi nem uma separação, foi um escândalo, fiquei muito triste, acredito que tive depressão, me isolei do mundo e não quis mais saber de nada", falou em entrevista para o canal André Piunti no YouTube.

Ximbinha revelou que tanto o casamento como a banda tiveram muita interferência de comentários vindos de pessoas externas. Com a fragilidade vinda do sucesso estrondoso e da saudade de casa, comentários maliciosos impactaram a forma que a dupla conciliava o pessoal e profissional.

As pessoas começam a falar na sua cabeça, te comparam com outras pessoas. Entrou até religião no meio. Eu acredito em Deus, mas não acredito nas pessoas que chegam com uma história para tirar proveito de uma situação. Na estrada, a gente fica frágil, ninguém é preparado para fazer sucesso. Então é fácil chegar um pessoa que fala para te iludir. As pessoas vão minando sua cabeça e quando você vê, está uma guerra a sua casa.

Enquanto era levado a exaustão com o ritmo de shows e de produção frenético e ainda lidava com problemas pessoais,

ele conta que parou de se sentir satisfeito como artista."Eu não estava feliz no palco. Eu dava minha vida pela banda, todo mundo que me conhece sabe. Quando chegava a hora do show, estava morto de cansaço. Em um ano, acho que tinha ido embora."

De acordo com a entrevista, com o fim do grupo em 2015, o artista focou em cuidar do patrimônio que havia construído. O encerramento do "Calypso" de forma abrupta, acarretou consequências legais, com os cerca de 200 funcionários que eram contratados. O fim gerou dezenas de processos trabalhistas que seguem na Justiça até hoje, nove anos depois. "Tem muito processo até hoje, eu estou lá respondendo, a parte lá (se referindo a Joelma) não quer nem saber."

Ximbinha criticou a ex-esposa por criar um novo projeto usando nome e músicas que foram construídos juntos quando estavam no Calypso. "Eu fico triste, porque a banda quem construiu fui eu, o nome era meu. (Ela) está usando as músicas, regravando e colocando no nome dela. Ai sai como herói e eu como vilão."

Agora, artista está em um novo projeto chamado Ximbinha e Banda, ao lado da cantora Jéssica Rodriges. "Estou levando a minha música, tocando o que eu gosto, não quero fazer modinha, não quero tocar algo que vá só me dar dinheiro e não me dê prazer. Quero tocar com prazer."